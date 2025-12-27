Le classement des 6 meilleures mini-séries de 2025, à découvrir d'urgence

Quelles ont été les meilleures mini-séries de l’année 2025 ? Pour le savoir, voici un classement qui vous permettra de découvrir, ou redécouvrir ces séries qui ont marqué l’année.

Alors que la fin d’année approche, il est temps de faire le bilan, notamment du côté des séries : quels programmes avez-vous apprécié cette année ? Certaines séries ont particulièrement plu aux téléspectateurs. C’est notamment le cas des mini-séries, ces petits formats en quelques épisodes qui peuvent vite devenir addictifs.

Les mini-séries sont très courtes et peuvent être plus captivantes que les longs formats. En effet, les téléspectateurs s’attachent plus rapidement aux personnages puisqu’ils peuvent voir les épisodes en une journée ou un week-end.

Mais quelles sont les mini-séries qui ont marqué l’année 2025 ? Voici la réponse.

“Adolescence”

Crédit photo : Netflix

“Adolescence” est sans aucun doute la mini-série qui a le plus fait parler d’elle cette année. Quelques jours après sa sortie, elle est devenue numéro 1 des séries les plus vues dans le monde sur Netflix. L’histoire suit la famille Miller, dont le fils Jamie est arrêté pour meurtre. Si cette mini-série a connu un si grand succès, c’est parce qu’elle aborde de nombreux thèmes qui touchent les jeunes du monde entier. Selon une annonce faite par le gouvernement français, cette série devrait être diffusée aux élèves dès la 4ème.

“The Residence”

Crédit photo : Netflix

Apparue sur Netflix le 20 mars 2025, “The Residence” est également une mini-série qui a captivé les spectateurs. On suit l’histoire de Cordelia Cupp, une détective consultante envoyée à la Maison-Blanche afin d’enquêter sur un meurtre survenu lors d’un dîner d’Etat. Composée de huit épisodes, cette série propose un suspens insoutenable. Cependant, bien qu’elle ait connu un grand succès sur Netflix, la série a finalement été annulée par la plateforme.

“The Beast in Me”

Crédit photo : Netflix

“The Beast in Me” est un thriller psychologique disponible sur Netflix, qui est à la fois captivant et terrifiant. On suit l’histoire d’Aggie Wiggs, une auteure qui vit seule dans une grande maison isolée et dont la vie bascule lorsque Nile Jarvis, un magnat de l’immobilier accusé du meurtre de sa famille, emménage à côté de chez elle. Avec son atmosphère inquiétante et angoissante, cette mini-série a rendu accro de nombreux spectateurs.

“Hostage”

Crédit photo : Netflix

“Hostage” est une mini-série britannique diffusée sur Netflix depuis le 21 août. Composée de cinq épisodes, elle retrace une histoire politique bien ficelée. Tout commence lorsque le mari de la Première ministre britannique est enlevé. De son côté, la présidente française est victime de chantage. Ainsi, les deux femmes vont devoir s’entraider afin de déjouer le complot qui les menace. Avec son grand suspens, cette mini-série a séduit des spectateurs partout dans le monde.

“La Route étroite vers le Grand Nord”

Crédit photo : Prime Video

Sortie sur Prime Video, cette mini-série est une histoire de guerre et d’amour. Les spectateurs suivent le parcours de Dorrigo Evans, un étudiant en médecine australien enrôlé de force pour combattre lors de la Seconde Guerre mondiale. En plus de décrire les atrocités de la guerre, cette série dévoile une histoire d’amour tragique.

“Le Monstre de Florence”

Crédit photo : Netflix

Cette mini-série à suspens a été mise en ligne sur Netflix le 22 octobre dernier. Avec ses quatre épisodes, cette série italienne est tirée de faits réels puisqu’elle retrace l’histoire du premier tueur en série d’Italie. De quoi donner des sueurs froides aux spectateurs.

Si vous cherchez une série courte à regarder sur une plateforme, vous avez désormais l’embarras du choix. N’hésitez pas à découvrir, ou redécouvrir, ces mini-séries qui ont marqué l’année 2025.