« Envie d'enchaîner les épisodes » : Cette nouvelle mini-série signée Harlan Coben tient les spectateurs en haleine jusqu'au dénouement

Harlan Coben adapté par les Britanniques ? C’est le combo parfait pour ce début d’année. Cela tombe bien, la mini-série occupe le Top 10 de Netflix depuis sa sortie il y a quelques jours.

La nouvelle série Netflix fait un carton

En ce début d’année 2026, les séries ne manquent pas sur Netflix. La plateforme a sorti cette mini-série prenante qui cartonne auprès des internautes, il y a dix jours. Mais avant cela, le géant du streaming a mis en ligne une série qui devrait faire plaisir aux amateurs de thrillers.

Les abonnés Netflix ont bien commencé l’année. Le 1er janvier 2026, ils ont pu découvrir l’adaptation d’un livre écrit par Harlan Coben. En effet, le maître du thriller est un incontournable du petit écran. On ne compte plus les séries adaptées de ses romans. À chaque fois, elles font un carton.

Crédit photo : Netflix

C’est encore le cas avec Tu me manques. La mini-série occupe la deuxième place du Top 10 de Netflix, avec son pitch accrocheur : « Il y a onze ans, le fiancé de l’inspecteur Kat Donovan, Josh – l’amour de sa vie – a disparu et elle n’a plus jamais eu de nouvelles de lui depuis. Aujourd'hui, en parcourant des profils sur une application de rencontre, le monde de Kat s'écroule à nouveau lorsqu'elle aperçoit le visage de celui-ci sur un des comptes. La réapparition de Josh l'amène à replonger dans le mystère entourant le meurtre de son père et à découvrir des secrets enfouis depuis longtemps dans son passé », peut-on lire sur Allociné.

Une série parfaite à binger sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Inutile de préciser qu’avec seulement 5 épisodes, les spectateurs ont dévoré Tu me manques en une soirée. Ils sont nombreux à la qualifier de série parfaite à « binger » grâce à un « rythme soutenu ». Les spectateurs racontent avoir globalement passé un bon moment devant Tu me manques :

« Une mini série qui tient en haleine grâce au scénario » ; « Bonne mini série, beaucoup de suspense jusqu'à la fin » ; « Une excellente mini série ! Le rythme est très bien géré avec une pression constante et une envie d’enchaîner les épisodes. Des rebondissements assez surprenants ponctuent une histoire touchante », se réjouissent les spectateurs (Allociné).

Malgré ces notes positives, les spectateurs ont été moins emballés par Tu me manques que par les précédentes adaptations de Harlan Coben. Cela dit, ils admettent avoir tout de même passé un bon moment.

« Petite série sympathique, aussi vite vue aussi vite oubliée mais qui nous tient jusqu'au dénouement grâce à des personnages plutôt attachants », résume une internaute sur Allociné.

Tu me manques promet de passer un bon moment avant de (re)découvrir les autres œuvres de Harlan Coben sur Netflix.