La série “Emily in Paris” est renouvelée pour une sixième saison sur Netflix

Bonne nouvelle pour les fans de la série “Emily in Paris” : le programme est renouvelé pour une sixième saison, selon une annonce faite par Netflix.

Sortie en octobre 2020, la série “Emily in Paris” a conquis les spectateurs. La première saison a été vue par 58 millions de personnes dans le monde.

Malgré les clichés qu’elle véhicule sur la vie parisienne – ce qui lui a valu d’ailleurs de nombreuses critiques –, cette série a conquis le public en narrant l’histoire d’Emily Cooper, une jeune expatriée américaine vivant à Paris. Originaire de Chicago, cette dernière devient Parisienne d’adoption, après avoir été embauchée par une société de marketing.

Crédit photo : Netflix

Si la série plaît autant, c’est sans aucun doute pour ses nombreuses romances et ses couples iconiques, comme lorsqu’Emily rencontre Gabriel, son coup de coeur des premières saisons.

La cinquième saison disponible

La cinquième saison d’Emily in Paris est sortie sur Netflix le 18 décembre dernier. Après avoir vécu à Rome avec son amoureux italien Marcelo, Emily a finalement mis un terme à sa relation pour rentrer à Paris. Mais à la fin de la saison, les fans ont eu une surprise : Emily décide de s’envoler pour la Grèce, où travaille désormais Gabriel. Une fin qui annonce le retour de ce couple très apprécié ?

Crédit photo : Netflix

Selon des chiffres rapportés par BFMTV, cette cinquième saison a connu un grand succès puisqu’elle a été vue 13,5 millions de fois durant les quatre jours suivant sa sortie.

Une saison 6 en préparation

Bonne nouvelle pour les fans ! Netflix a annoncé que la série “Emily in Paris” allait être renouvelée pour une sixième saison. La plateforme de streaming a annoncé cette nouvelle dans un post publié sur les réseaux sociaux.

“Home sweet home. Emily in Paris est de retour pour une saison 6”, a indiqué Netflix sur Instagram.

Sur la vidéo publiée par Netflix, on peut voir Lily Colins s’avancer et souffler sur une bougie avec le chiffre 6, en haut d’un croissant. Celui-ci se trouve sur un balcon qui offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations sur l’intrigue ou la date de sortie de cette sixième saison. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de découvrir la suite des aventures d’Emily.