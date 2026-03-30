Sophie Turner remplacée dans la série Tomb Raider après une grave blessure ?

La série très attendue Tomb Raider est en tournage. Sauf qu’il vient de s’arrêter soudainement après une blessure de sa star, Sophie Turner.

Sophie Turner endosse le rôle de Lara Croft

Fin 2024, Sophie Turner était annoncée dans le rôle de Lara Croft pour la nouvelle série Tomb Raider de Prime Video. Mais la présence de la star de Game of Thrones au casting n’a pas convaincu les fans du jeu vidéo.

Il a fallu attendre mai 2025 pour que les avis commencent à changer. Sophie Turner a publié une photo d’elle plus musclée que jamais alors qu’elle se préparait physiquement pour le rôle. Depuis, les choses avancent. La série est actuellement en tournage. Sauf que celui-ci vient d’être arrêté net à cause d’un incident.

Sophie Turner s’est blessée sur le plateau de Tomb Raider, le tournage à l’arrêt

Crédit photo : Crystal Dynamics

En effet, selon plusieurs médias anglophones, Sophie Turner se serait blessée durant une scène. L’actrice assure elle-même ses cascades et l’une d’elles a mal tourné. Résultat, le tournage serait à l’arrêt pour un mois.

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Comme le précise le site Kotaku, la gravité de la situation diffère selon les sources. Par exemple, le journal The Sun avance que Sophie Turner souffre d’une blessure chronique du dos. Il fait également état d’un cauchemar de production : « C'est le chaos sur le plateau et maintenant, toute la série est compromise », avance une source anonyme. Cette même source va plus loin et évoque une autre actrice pour remplacer la star :

« Sophie s’est investie à fond dans le rôle, mais les exigences physiques exténuantes d’incarner Lara Croft l’ont poussée à bout. Nombreux sont ceux qui, sur le plateau, craignent que Sophie doive être remplacée, car elle risque de ne pas se rétablir à temps. »

Page Six se montre plus mesuré que son comparse. Il évoque une « blessure légère » pour Sophie Turner qui a poussé la production à être « brièvement interrompue. » Dans le même temps, Amazon déclarait : « Nous espérons reprendre la production dès que possible. » D’ailleurs Page Six indique un arrêt de tournage pour deux semaines et non un mois. Il cite également une interview de Sophie Turner, accordée en janvier dernier à SiriusXM, durant laquelle elle évoque ses problèmes de dos. L’actrice en parle sans être alarmiste alors qu’elle raconte son processus d’entraînement pour Lara Croft.

Sophie Turner performs her own parachute stunt on the Lara Croft set! https://t.co/j8IzQN9Tpn pic.twitter.com/Ok2gOFTas2 — TMZ (@TMZ) February 6, 2026

Enfin, TMZ a dévoilé des images du tournage le mois dernier, avant la blessure de Sophie Turner. On la voit effectuer quelques cascades. Cependant, il faudra attendre encore pour découvrir la version terminée sur Prime Video.