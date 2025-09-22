L'acteur Tom Holland transporté en urgence à l'hôpital après un accident sur le tournage du prochain Spider-Man

L'acteur Tom Holland sur le tournage du prochain Spider-Man

La semaine dernière, l’acteur Tom Holland a été victime d’un accident sur le plateau du prochain Spider-Man. Résultat : le tournage du film a dû être interrompu.

Le métier d’acteur comporte des risques. Ce n’est pas Tom Holland qui oserait dire le contraire.

Vendredi 19 septembre, le comédien de 29 ans a été victime d’une chute sur le plateau du prochain Spider-Man, intitulé « Spider-Man: Brand New Day », rapporte le site spécialisé Deadline.

L'acteur britannique Tom HollandCrédit Photo : Getty Images

Selon les informations du média, celui qui interprète l’homme-araignée depuis « Captain America : Civil War », sorti en 2016, s’est cogné la tête alors qu’il effectuait une cascade.

L’accident de la superstar britannique a eu lieu dans l’enceinte des studios Leavesden, au Royaume-Uni, souligne le site Unilad.

La sortie du nouveau Spider-Man compromise ?

Souffrant d’une « légère » commotion cérébrale, l’acteur a été transporté en urgence à l’hôpital pour y être soigné.

La mésaventure de Tom Holland a eu un impact sur la production, qui a décidé de suspendre le tournage pendant quelques jours. De son côté, le compagnon de l’actrice et co-star, Zendaya, a été mis au repos.

Ce week-end, l’interprète de Peter Parker et sa fiancée ont été aperçus à un dîner de charité à Mayfair, à Londres. Néanmoins, le comédien aurait quitté les lieux après s’être senti mal au cours de la soirée.

Interrogé par des journalistes, le père du super-héros au costume rouge et bleu, également présent à l’événement, a donné des nouvelles de son fils :

« Tom sera absent pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

L'acteur britannique Tom HollandCrédit Photo : Getty Images

Que les fans du Tisseur se rassurent, la sortie du quatrième opus de Spider-Man porté par Tom Holland est maintenue. Celui-ci sortira dans les salles obscures françaises le 29 juillet 2026.

Ce nouveau volet de la saga faisant suite à « No Way Home » (2021) enchante Tom Holland. Il avait fait part de son enthousiasme dans une interview accordée à Complex :

« Le développement du film a été un processus vraiment très amusant (…) C’est un nouveau départ (…) C’est une renaissance. C’est quelque chose de complètement nouveau », a-t-il indiqué.

Ce dernier partagera l’affiche avec Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (MJ), Mark Ruffalo (Hulk), ainsi qu’avec de nouveaux venus comme Sadie Sink («Stranger Things») et Liza Colón-Zayas («The Bear»).

Source : Unilad
