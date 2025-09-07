Série “Harry Potter” : les premières images du tournage se dévoilent et un détail divise les fans

Alors que le tournage de la série “Harry Potter” a commencé, des images ont fuité et un détail a été repéré par les fans, qui risque de ne pas plaire à tout le monde.

La série “Harry Potter”, produite par HBO, fait beaucoup parler d’elle. Alors que le tournage a débuté, le casting continue de se dévoiler. Cette semaine, nous avons appris qu’un acteur emblématique des films va reprendre son rôle dans la série. Les premières images du tournage ont quant à elles fuité sur les réseaux sociaux. Lorsque des photos du nouvel Harry Potter sont sorties, des commentaires honteux des internautes ont été partagés sur la toile.

D’autres images du tournage à Londres ont fuité et un détail a frappé les fans de la saga. En effet, il semblerait que HBO ait pris une décision esthétique qui pourrait ne pas plaire à tout le monde.

L’univers des années 1990

Contrairement aux films, HBO aurait choisi de replacer l’histoire dans les années 1990 afin de coller avec la chronologie des livres. Pour rappel, Harry Potter est né le 31 juillet 1980 et entre à Poudlard en 1991 à l’âge de 11 ans. Mais dans les films, on ne voit aucune trace des années 1990 et l’esthétique est comparable à celle des années 2000.

Crédit photo : @HPMoviesNews / X

De son côté, HBO devrait rester fidèle aux dates du livre. C’est en tout cas ce que laissent penser les images du tournage. On peut notamment voir la famille Weasley porter des tenues rétro, comme le rapporte Jeux Vidéo. Molly Weasley, jouée par Katherine Parkinson, porte une veste à paillettes et de grosses boucles d’oreilles. Sa fille Ginny, incarnée par Gracie Cochrane, a une salopette colorée.

Crédit photo : @romionethinker / X

Les garçons Weasley ont également des tenues rétro. C’est le cas de Ron, joué par Alastair Stout, qui porte un pantalon en velours côtelé jaune et une chemise à carreaux. Les jumeaux Fred et George, joués par Tristan et Gabriel Harland, ont des gilets bairolés, des pantalons rayés et des vestes en cuir rouge.

Crédit photo : @WW_Direct / X

Une nouvelle polémique ?

En voyant ces images, on pourrait croire qu’il s’agit simplement du style vestimentaire de la famille Weasley. Cependant, sur d’autres photos montrant Harry et Hagrid au Chemin de Traverse, on peut voir des figurants ayant eux aussi un style similaire à celui des années 1990.

Crédit photo : @HPNews_Germany / X

Tout porte à croire que HBO veut placer l’histoire dans les années 1990. Bon ou mauvais choix ? Si le choix de la société de production n’est pas validé par les fans, ce ne sera pas le seul. En effet, la participation de Paapa Essiedu pour jouer le rôle de Rogue est très contesté et a déclenché une vive polémique.

Dans tous les cas, il faudra faire preuve de patience pour voir le résultat puisque la première saison de la série devrait être diffusée en 2027.