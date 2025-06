Sortie de nulle part, cette série Netflix notée 10/10 obsède tous les spectateurs, qui la regardent en quelques heures

Vous êtes amateurs de mystère et de rebondissements à vous en décrocher la mâchoire ? Cette série méconnue est faite pour vous et caracole en tête des séries les plus regardées sur Netflix.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau à découvrir sur Netflix ? Si vous déjà regardé cette série méconnue que certains trouvent bien « mieux que Game of Thrones », ou ce thriller auquel les abonnés réclament une suite, alors on a ce qu’il vous faut. Et pour cela, vous allez devoir voyager à l’autre bout du monde. La série se déroule en Australie.

Autant vous dire que personne ne l’attendait. Pourtant, cette mini-série de six épisodes est devenue un hit moins de cinq jours après sa mise en ligne le 6 juin dernier. Elle a fait un tel carton qu’elle s’est rapidement hissée deuxième des séries les plus regardées de Netflix. Seule la troisième saison de Ginny and Georgia a fait mieux… pour l’instant.

Vous en avez peut-être entendu parler, cette série australienne qui déjoue tous les pronostics est The Survivors. Il s’agit d’une adaptation du roman de Jane Harper, sorti en 2020. L’histoire promet du lourd, comme l’indique le résumé sur Netflix : « Il y a 15 ans, la perte de trois jeunes gens a déchiré cette ville tranquille du bord de mer. Aujourd'hui, la mort mystérieuse d'une jeune femme fait ressurgir le passé ».

Un score parfait de 100% moins de cinq jours après sa mise en ligne

Au casting de The Survivors, on retrouve Charlie Vickers, le Sauron de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir et Yerin Ha (Halo), notamment. Comme les spectateurs, ils devront découvrir les secrets passés enfouis de cette petite communauté de Tasmanie.

Visiblement, les spectateurs ont été subjugués par l’histoire racontée dans The Survivors. Sur Rotten Tomatoes, la série a, pour l’instant, obtenu le score parfait de 100% de la part de la presse. Sur Imdb, les spectateurs lui ont accordé la note de 6,5 sur 10. L'un d'eux reconnaît que c'est « une combustion lente, mais qui en vaut la peine ».

Du côté de X, les spectateurs sont dithyrambiques. Ils ne tarissent pas d’éloges sur The Survivors, qu’ils ont dévoré en seulement quelques heures.

« Je viens de terminer The Survivors. Une série 10/10, non seulement parce que Yerin était là, mais aussi parce que c'est un très bon suspense/mystère que j'adore. J’y suis allée sans rien savoir, alors j'ai vraiment apprécié » ; « À voir absolument ! La série explore magistralement les émotions complexes, avec une performance exceptionnelle de Charlie Vickers » ; « J'ai bingé The Survivors et c'est vraiment génial ! J'ai été captivé pendant les 6 épisodes, avec plein de rebondissements ! », peut-on lire (via Unilab).

Vous savez ce qu’il vous reste à faire : vous installer confortablement et vous lancer dans la série The Survivors sur Netflix avec tous les rebondissements qu’elle vous réserve.