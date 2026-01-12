Y aura-t-il une suite à Stranger Things après le final ? Les frères Duffer donnent leur réponse

Après un final qui apporte plus de questions que de réponses, les fans de Stranger Things se demandent si une suite est possible. Elle pourrait ainsi répondre aux nombreuses interrogations de la série. Les frères Duffer dévoilent ce qu’ils en pensent.

Le 1ᵉʳ janvier 2026, Netflix secouait le monde entier en diffusant l’ultime épisode de Stranger Things. Très attendu, le Chapitre Huit : Le Monde à l’endroit a néanmoins déçu une bonne partie des fans. Beaucoup sont en effet restés sur leur faim et regrettent que de nombreuses questions soient demeurées sans réponse.

Dès lors, l’annonce d’une suite a vite germé dans l’esprit des fans. Il semblait que les frères Duffer, créateurs de la série, avaient une idée pour raconter la suite des événements et faire perdurer la marque Stranger Things. Finalement, il n’en est rien. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Matt et Ross Duffer ont confirmé que Stranger Things était bel et bien terminée.

Les frères Duffer ne prévoient pas de suite à Stranger Things

Crédit photo : Netflix

Ainsi, il est inutile d’attendre une suite et espérer retrouver Eleven, Mike, Hopper et toute la bande. Les frères Duffer ne prévoient aucune suite centrée sur les personnages de Hawkins, comme ils l’ont expliqué.

« Mike ferme la porte du sous-sol. Nous tournons la page sur cette histoire. C'est la fin de leur histoire. C'est la fin de l'histoire de Mike, Eleven, Joyce et Hopper. Nous avons fini de dire tout ce que nous voulions dire sur ces personnages, cette histoire et l'Upside Down.»

Pour eux, ramener les acteurs et leurs personnages dans une suite n’aurait aucun sens :

« Je suppose qu'une suite pourrait porter sur la crise de la quarantaine. Mais ça ne me semble vraiment pas intéressant ! Grand-père Hopper ? Je ne vois pas comment cela pourrait être interprété autrement que comme une grossière tentative de gagner de l'argent », estiment-ils.

Crédit photo : Netflix

Voilà une mauvaise nouvelle difficile à avaler pour les fans qui comptaient sur une suite pour en savoir plus, notamment sur le passé d’Henry/ Vecna et de la pierre magique. Pas de panique cependant. Un spin-off Stranger Things pourrait répondre à plusieurs questions laissées sans réponse.

« Ce sera une mythologie entièrement nouvelle. Ce spin-off est lié à la série et répondra à certaines des questions en suspens. Il ne traite pas spécifiquement du Flagelleur mental ou du Monde à l’envers, mais j'espère qu'il apportera au moins des réponses aux questions en suspens liées à la mémoire d'Henry », confie encore Matt Duffer.

En attendant, Netflix sortira cet été Stranger Things : Chroniques de 1985. Il s’agit d’une série d’animation qui réunit les personnages d’origine et raconte les événements ayant eu lieu entre la saison 2 et 3.