Netflix va tout casser avec cette nouvelle série par le créateur de Black Mirror !

Par |

Black Mirror

Charlie Brooker, le créateur de la série “Black Mirror”, va bientôt revenir sur Netflix avec une toute nouvelle série policière. De quoi ravir les fans !

Vous aimez la série “Black Mirror” ? Ce programme disponible sur Netflix est devenu culte et la septième saison est sortie en avril dernier. Cette série dénonce les dérives des nouvelles technologies et montre les conséquences qu’elles pourraient avoir sur notre quotidien.

Cette dystopie met en lumière ce qu’il pourrait nous arriver dans le pire des cas. Si parfois, les scénarios relèvent de la fiction, certains épisodes sont inspirés de faits réels, comme l’histoire vraie qui se cache derrière l’épisode 1 de la sixième saison.

Black MirrorCrédit photo : Netflix

Si vous aimez “Black Mirror”, bonne nouvelle ! Le créateur de la série, Charlie Brooker, va bientôt revenir sur Netflix avec un tout nouveau programme.

Une série policière

Il s’agit d’une minisérie policière, dont le titre n’a pas encore été dévoilé. Quelques détails concernant le scénario ont été révélés par Netflix sur X.

“Un thriller étonnemment très original, dans lequel un détective tourmenté, originaire de la ville de Bleakford, dans le nord de l’Angleterre, s’aventure à Londres pour une mission de la plus haute importance : attraper un tueur en série aux méthodes très ritualisées, avant qu’il ne soit à court de personnes à tuer”, peut-on lire sur le réseau social.

Un casting 5 étoiles

Si on a encore très peu d’informations sur cette série, on en sait un peu plus sur le casting 5 étoiles du programme. On retrouvera Paddy Considine (“House of the Dragon”), Georgina Campbell (“The Watchers”, “Barbarian”) et Lena Headey (“Game of Thrones”) dans les rôles principaux.

Le casting de la sérieCrédit photo : @NetflixUK / X

Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la nouvelle série de Charlie Brooker. En attendant, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir “Black Mirror”, pour faire le plein de frissons.

Source : Allo Ciné
Netflix

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

