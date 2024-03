Shirine Boutella et Alice Pol se jettent à l'eau dans la comédie policière « Sirènes », disponible dès maintenant sur Prime Video

Une comédie policière, portée par un duo inédit composé d'Alice Pol et Shirine Boutella, épaulé par Ramzy Bédia, disponible en exclusivité sur Prime Video.

Plus aucune série à binger, ni de film à dévorer ?

Pas de panique, des nouveautés débarquent sur Prime Video et vous trouverez certainement de quoi occuper vos soirées.

Crédit photo : Prime Video

Dès maintenant, les amateurs de policiers pourront ainsi profiter du film « Sirènes », surprenant long-métrage à mi-chemin entre la comédie et le thriller.

Réalisé par Adeline Picaut, ce film nous plonge en immersion dans la région niçoise, pour une enquête policière pleine de rebondissements.

Le pitch ? Capitaine de police à Nice, Alison Flesh traîne une sacrée réputation sur la Côte d’Azur. Avec son caractère bien trempé et ses méthodes peu conventionnelles mais ô combien efficaces, elle s'attire souvent les foudres de sa hiérarchie qui décide, du jour au lendemain, de l'obliger à travailler en binôme avec une partenaire du nom de Leïla Balani, venue de Paris. Aussi effacée que brillante, cette dernière n'a encore jamais fait ses preuves sur le terrain.

Ensemble, ces deux policières que tout oppose vont finalement apprendre à se connaître et développer une belle complémentarité. De cette complicité naissante dépendra le sort d'une enquête qui les mènera sur les traces d'un mystérieux serial killer, semant la terreur sur la Riviera.

Crédit photo : Prime Video

Suspense, humour et frissons sont au programme de cette comédie policière qui devrait en ravir plus d'un.

Outre Alice Pol (connue pour ses rôles dans « Raid Dingue » et « La tête dans les étoiles ») et Shirine Boutella (aperçue notamment dans la série « Lupin »), le casting du film réunit l'inénarrable Ramzy Bédia, l'actrice Natacha Lindinger ou encore Serge Hazanavicius, qu'on ne présente plus.