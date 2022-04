Stranger Things : découvrez la bande-annonce épique de la saison 4

Avant de découvrir les nouveaux épisodes de Stranger Things en mai prochain, Netflix a dévoilé une toute première bande-annonce.

Près de trois ans après la diffusion de la saison 3 de Stranger Things sur Netflix, la série fantastique va enfin avoir une suite. En effet, la première partie de la saison 4 sera diffusée sur Netflix le 27 mai prochain. Pour patienter, une première bande-annonce a été dévoilée par la plateforme de streaming ce mardi 12 avril.

Dans un post publié sur Twitter, Netflix a annoncé l’arrivée de Stranger Things avec la phrase « On se retrouvera de l’autre côté » inscrite à l’envers, en clin d’oeil à la série.

Stranger Things 4 Volume 1, le 27 mai.

Volume 2, le 1er juillet. pic.twitter.com/mekiQCcGM4 — Netflix France (@NetflixFR) April 12, 2022

Une bande-annonce pour Stranger Things

Les événements de cette quatrième saison auront lieu six mois après ceux survenus dans la saison 3. Pour rappel, Eleven n’a plus de pouvoirs et a dû quitter la ville avec Joyce et Will, tandis que Mike et le reste de la bande sont restés sur place. Le shérif Hopper, présumé décédé, est quant à lui retenu prisonnier en Russie. La saison 4 va ainsi exploiter le parcours de chaque personnage en parallèle, avant de les faire se réunir pour des retrouvailles explosives. Enfin, la bande d’amis va devoir affronter un nouveau monstre pour le moins terrifiant.

Cette nouvelle bande-annonce dévoile des images plus sombres et horrifiques que dans les saisons précédentes. Une impression qui avait été confirmée par les créateurs de la série.

« On l’appelle la saison Game of Thrones pour plaisanter parce que c’est tellement étendu, c’est ça qui est si unique ou le plus notable dans cette saison » ont déclaré Matt et Ross Duffer.

Il faudra patienter jusqu’au 27 mai pour découvrir ces nouveaux épisodes de Stranger Things. Chacun d’entre eux durera au minimum une heure, bien loin des 35 minutes des anciens épisodes. Il s’agit de l’une des raisons, avec la pandémie, pour laquelle les fans ont dû patienter pendant trois ans avant de revoir leurs héros préférés.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps. La saison a ce genre de qualité épique. Nous aurons trois intrigues entrelacées mais avec des tons vraiment différents » ont affirmé les créateurs de la série.

La première partie de la saison 4 sera diffusée en mai, et il faudra attendre jusqu’au 1er juillet pour découvrir le second volet. Une saison 5 est également prévue, et elle sera la dernière selon les créateurs de la série.