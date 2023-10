Lego dévoile une collection inédite dédiée à Animal Crossing, pour le plus grand plaisir des fans

Voilà une nouvelle qui risque de ravir les fans de Nintendo et de Lego. Les deux entreprises ont décidé de s’associer pour décliner les décors et personnages phares d’Animal Crossing en Lego. De quoi ravir les fans.

Par le passé, Nintendo et Lego se sont déjà associés pour créer des petits personnages en Lego comme Mario, Luigi et la Princesse Peach. Dans quelques mois, une autre licence très célèbre de jeu vidéo va être déclinée en Lego, et ce n’est autre qu’Animal Crossing.

Cet univers est extrêmement populaire auprès des joueurs. Le dernier jeu “Animal Crossing : New Horizons” s’est vendu à plus de 41 millions d’exemplaires et est devenu le deuxième jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo Switch.

Crédit photo : Nintendo

Animal Crossing se décline en Lego

Les adorables petits personnages d’Animal Crossing vont donc être déclinés en Lego. De quoi rappeler des souvenirs aux joueurs qui pourront découvrir des personnages iconiques du jeu comme Tom Nook, Marie, Clara ou encore Amiral. Contrairement aux figurines Mario, ces personnages auront la même taille que celle des Lego classiques. En plus de cela, Animal Crossing est connu pour ses décors paradisiaques. Ainsi, on imagine que les joueurs pourront reconstituer les plages de sable fin, les palmiers, les champs de fleurs et les adorables petites maisons qui font toute la beauté du jeu.

Au total, cinq boîtes Lego dédiées à Animal Crossing seront commercialisées à partir de mars 2024. Elles seront vendues entre 15 et 75 euros. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu’elles contiendront mais malgré cela, les fans trépignent d’impatience et ont déjà émis quelques hypothèses. Selon eux, on pourrait retrouver la boutique de Nook, la mairie de Marie, la maison d’un villageois ou encore un décor de plage. Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir cette grande nouveauté.