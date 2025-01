« Ça devenait compliqué » : Philippe Etchebest annonce la fin d'une de ses émissions cultes

Lors d’une conférence de presse, le chef Philippe Etchebest a annoncé mettre à l’une de ses plus célèbres émissions diffusées sur M6.

Ce sont les aléas d’une vie pleine d’opportunités. Le chef Philippe Etchebest est devenu un visage incontournable de la gastronomie télévisuelle avec de nombreuses émissions comme « Cauchemar en cuisine » et « Top Chef ». Cependant, au-delà de la télé, le plus célèbre cuisinier du paf possède également des restaurants et doit être présent pour sa famille, sur un plan plus personnel.

Dès lors, difficile pour lui de respecter tous ses engagements sans que cela lui prenne toute son énergie. C’est donc avec un grand regret qu’il a annoncé, lors d’une conférence de presse ce 29 janvier, l’arrêt d’une émission culte.

En effet, depuis 2014, Philippe Etchebest était aux manettes de l’émission intitulée « Objectif Top Chef », un programme au cours duquel plusieurs candidats se présentaient à lui afin de montrer leurs talents culinaires, dans l'optique d’intégrer l’aventure Top Chef.

Crédit photo : M6

Cependant, cette année, il n’y aura pas d'« Objectif Top Chef » comme l’a révélé Philippe Etchebest. Un arrêt causé par un emploi du temps trop chargé.

« Malheureusement, j’ai dû arrêter faute de temps, parce que c’était compliqué de tout assumer. J’ai mes restaurants à Bordeaux, je me suis concentré dessus. Ce sont trois affaires à mener de front, avec des collaborateurs aussi, même si, aujourd'hui, j’ai la chance de pouvoir faire Top Chef parce que j’ai mon épouse qui me représente parfaitement sur le terrain et des collaborateurs précieux qui font le taf aussi. Sinon, je ne pourrais pas le faire »

Des nouveautés annoncées pour la prochaine saison de Top Chef

Si arrêter l’émission était devenu un sacrifice nécessaire pour son bien-être, Philippe Etchebest avoue qu’il regrette d’en être arrivé là, tant il prenait du plaisir à animer « Objectif Top Chef » :

« Ça devenait compliqué. À mon plus grand regret, parce que j'aimais faire cette émission, partager des moments de transmission avec les jeunes. C'était vraiment super. En tout cas, j'ai passé huit belles années à travers ce programme »

Enfin, sur la saison à venir de « Top Chef » , M6 n’a toujours pas communiqué de date de diffusion, mais quelques nouveautés ont toutefois été annoncées. Par exemple, les deux finalistes auront l'opportunité de créer un restaurant éphémère et leur travail pourra être récompensé par l'attribution d'une étoile par le célèbre Guide Michelin.

Crédit photo : M6

Par ailleurs, les inspecteurs du guide rouge seront présents tout au long de l'aventure pour juger le travail des candidats et aiguiller ainsi le ou la futur.e gagnant.e.

En revanche, pour le jury, aucun changement n’est prévu. Stéphane Rotenberg sera à la tête du programme tandis que Philippe Etchebest retrouvera Hélène Darroze, Paul Pairet, Glenn Viel et Stéphanie Le Quellec.