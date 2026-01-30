Danse avec les stars : Stéphane Bern dévoile la condition qu'il a imposée pour participer à l'émission

Ce vendredi 23 janvier, l’animateur Stéphane Bern est apparu sur le parquet de “Danse avec les stars”. Quelques jours plus tard, il a révélé qu’il avait posé une condition pour participer à l’émission.

La nouvelle saison de “Danse avec les stars” a débuté ce vendredi 23 janvier. Les candidats ont foulé le parquet de l’émission pour la première fois. Ce fut le cas de l’animateur Stéphane Bern, qui fait partie des célébrités de cette nouvelle saison.

Crédit photo : TF1

Stéphane Bern a dansé sur la musique “Somebody to love” de Queen et a décroché un 6 de la part de Fauve Hautot, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux. Chris Marques, réputé pour être plus strict, lui a donné un 5.

Une condition à sa participation

Ce lundi 26 janvier, Stéphane Bern était l’invité de l’émission “C à vous” et est revenu sur sa participation à “Danse avec les stars”. Lors de son interview, il a révélé avoir imposé une condition pour participer à l’émission.

“Je ne fais pas de porté, j’ai prévenu. Je peux avoir mal au dos”, a-t-il indiqué, selon des propos rapportés par Soir Mag.

Crédit photo : TF1

On ne verra donc pas Stéphane Bern porter sa danseuse Calisson Goasdoué sur le parquet de “Danse avec les stars”. Il n’est pas le premier participant à imposer une condition. Ce fut également le cas de Claude Dartois, candidat emblématique de “Koh Lanta”, pendant sa saison.

“Je suis le doyen”

Pendant l’émisson, Stéphane Bern est également revenu plus en détail sur le travail qui l’attend et sur le rythme des répétitions.

“J’ai tout aimé mais c’est un travail. Ce sont 10 jours de répétition, 6h de sport par jour, 6h d’entraînement. Je suis à un âge où c’est la dernière ligne droite, je peux encore faire des choses. On peut encore se mettre des défis impossibles et se dire : les seules limites sont celles que je me pose. Donc ne pas être là où on vous attend, se dire : “Est-ce que sportivement, je peux tenir le choc ?” Je suis le doyen, j’ai 62 ans et les autres ont 20 ans. Ne pas toujours être le monsieur institutionnel et jouer avec mon image et me moquer de moi-même. Je pense qu’il y a aussi beaucoup d’autodérision dans tout ça”, a confié Stéphane Bern.

Stéphane Bern ira-t-il loin dans l’aventure ? Pour le savoir, ne manquez pas “Danse avec les stars”, tous les vendredis soirs sur TF1.