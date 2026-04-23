Darrell Sheets, l'un des plus célèbres participants de l'émission télévisée « Storage Wars » très populaire en France, est mort.

Les fans de « Storage Wars » sont en deuil.

Darrell Sheets, ex-figure emblématique de la célèbre émission de téléréalité américaine, est décédé à l'âge de 67 ans, ce mercredi 22 avril. Selon TMZ, le corps sans vie du sexagénaire a été retrouvé à son domicile, situé à Lake Havasu City, en Arizona.

Si l'on en croit les premières constatations de la police, Darrell Sheets aurait succombé à une blessure par balle à la tête, qu'il se serait lui-même infligée.

Crédit photo : @darrell_sheets / Instagram

Darrell Sheets, célèbre participant de l'émission « Storage Wars », est mort

Darrell Sheets était surtout connu pour sa participation à l'émission « Storage Wars », dans laquelle des brocanteurs et des anonymes s'affrontent dans des enchères pour acquérir des box de stockage dont ils ignorent le contenu. Membre éminent du programme, entre 2010 et 2023, il était devenu une personnalité très appréciée de la télévision.

La suite après cette vidéo

Intervenant dans l'émission avec son fils Brandon, ce natif de Californie se distinguait notamment pour ses capacités à miser, avec flair, sur les précieux garde-meubles tant convoités Des facultés qui lui avaient d'ailleurs permis de mettre la main sur des œuvres signées Picasso, ou encore d'acquérir « la collection de bandes dessinées la plus lucrative au monde », comme le rappelle le site américain People.

Après avoir pris sa retraite, Darrell Sheets avait été victime d'une crise cardiaque en 2019 et vivait, depuis, retiré dans sa propriété de l'Arizona.

Crédit photo : @darrell_sheets / Instagram

Attristée par ce décès « d'un membre très apprécié de (sa) famille », la production de « Storage Wars » a tenu à rendre hommage au défunt en s'adressant « à ses proches en ces moments difficiles ».

La police de Lake Havasu a par ailleurs indiqué que le corps avait été confié au médecin légiste du comté de Mohave, « afin qu’une enquête plus approfondie soit menée » sur le décès.