La voix de Bill du Bigdil, victime d'un grave accident de scooter, sa dernière photo fait le tour du web

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Vincent Lagaf' et Bill dans Le Bigdil

Il prête sa voix à l’extra-terrestre bleu Bill dans le Bigdil depuis 1998. Gilles Vautier a été victime d’un violent accident de scooter. Depuis son lit d’hôpital, il a rendu un vibrant hommage aux soignants.

La voix de Bill du Bigdil, victime d’un grave accident

Son visage ne vous dit sûrement rien, mais sa voix, elle, est bien connue des téléspectateurs français. Gilles Vautier est celui qui se cache derrière l’extra-terrestre Bill du Bigdil. Dimanche 19 avril, il a annoncé sur Instagram avoir été victime d’un grave accident de scooter.

Gilles Vautier reste discret sur les circonstances de l’accident. Toutefois, on comprend par ses mots que le choc fut violent.

« Je ne vais pas m’étendre sur l’accident. Un choc, beaucoup de douleur, quelques morceaux abîmés… et me voilà cloué dans un lit, à regarder le temps passer avec quelques fils en guise de compagnons », écrit-il à ses 9000 abonnés.

Gilles Vautier rend hommage au personnel soignant depuis son lit d’hôpital

Bill du BigdilCrédit photo : TF1

L’homme de 64 ans a passé du temps en réanimation et mesure la chance qu’il a eue : « Je vais bien. Enfin… disons que je suis vivant, et déjà ça, c’est le principal. » Pourtant, Gilles Vautier n’a pas envie de s'épancher sur lui. Le reste de son long post Instagram est consacré aux soignants qui l’ont aidé à s’en sortir. Le comédien leur rend un vibrant hommage et les remercie pour leur travail :

La suite après cette vidéo

« [La réanimation], un endroit où chaque seconde compte, où chaque geste peut faire basculer une vie. Et là, j’ai rencontré des gens incroyables. Solène, Morgane, Leïla, Linda, Ryan — l’homme samba — qui m’a fait des points de suture aussi propres que son sourire, Jean-Baptiste, infirmier de nuit aux urgences, celui qui a tout de suite compris que ce n’était pas anodin, Emma, Élodie, Betty… Et tant d’autres dont les prénoms tournent encore dans ma tête », énumère-t-il.

Puis, celui qui prête sa voix à Bill rappelle les conditions difficiles dans lesquelles travaillent nos soignants qui, malgré tout, gardent le sourire.

« Ils ont été d’une douceur, d’une bienveillance, d’une bonne humeur… presque irréelles. Et pourtant, ils travaillent dans un stress permanent. Pas à cause des patients — non. À cause du manque de moyens, manque de lits, manque de personnel. »

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à souhaiter un bon rétablissement à Gilles Vautier. Et à rendre, eux aussi, hommage au personnel soignant des hôpitaux. « Ce post, c’est pour eux », conclut Gilles Vautier avant de les remercier.

Le Bigdil a repris du service en 2025. L’émission est désormais diffusée sur RMC Story avec Vincent Lagaf’ et toujours Gilles Vautier derrière la voix de Bill.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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