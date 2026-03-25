Cette série Netflix torride fait un carton en France, les spectateurs sont addicts

Sur Netflix, une série torride pousse les spectateurs à dévorer tous les épisodes.

Cela n’aura échappé à personne : Netflix regorge de programmes qui ne ménagent pas les fans. La célèbre plateforme de streaming gâte ses abonnés en proposant des shows intenses et des intrigues captivantes.

Début mars, une mini-série provocante avec une actrice culte a rendu dingues les spectateurs. La sortie de la nouvelle saison d’une autre série pourrait bien lui voler la vedette.

Une série sud-africaine torride rend accro les spectateurs

Comme le rapporte le magazine Biba, cette pépite nous vient d’Afrique du Sud. Sortie en 2023, la fiction a conquis les amateurs de thrilleurs sensuels et dangereux.

Disponible depuis le 13 mars 2026, la troisième saison a fait une entrée fracassante dans le top 10 des contenus les plus regardés en France. Il faut dire que cette série érotique réunit tous les ingrédients pour plaire : désirs interdits, secrets inavouables et retournements choquants.

Crédit Photo : Netflix

Vous avez deviné ? Il s’agit de Fatal Seduction. Dans cette romance dérangeante, on suit l’histoire de Nandi (incarnée par Kgomotso Christopher), professeure d’université mariée, qui succombe le temps d’un week-end à une liaison passionnée avec un homme plus jeune. Cette aventure va déclencher des tragédies et des trahisons au sein de son entourage…

Des internautes conquis

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Si ce type d’histoire n’est pas inédit, Fatal Seduction réussit pourtant à plonger ses spectateurs dans sa noirceur, grâce à sa tension dramatique maîtrisée.

Sur la toile, les internautes conquis saluent le côté sulfureux de la série, le jeu des acteurs, ainsi que son cadre magnifique.

Une personne a écrit sur le site spécialisé Allociné :

« Tout y est : un scénario captivant avec une bonne dose de tension, de suspens et de rebondissements ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre a commenté sur Rotten Tomatoes :

« Elle a retenu mon attention. C’était très bon et plein de suspense ».

D’autres, en revanche, se montrent plus critiques, estimant que Fatal Seduction rappelle la série mexicaine Sombre Désir, elle aussi visible sur Netflix.

À noter que les trois saisons de Fatal Seduction sont disponibles sur la plateforme.