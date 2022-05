La Corée nous a gratifiés de plusieurs chefs d’œuvres cinématographiques à côté desquels il ne faut pas passer. Voici un top 25 des meilleurs films coréens.

La Corée : nouveau magnat du cinéma ?

Salutations à tous les amateurs de cinéma. Vous êtes à la recherche de bons films pour passer quelques heures devant la télé ? Vous êtes au bon endroit! Grâce à cet article, vous ne serez plus obligé de passer la moitié de votre soirée sur Netflix pour trouver un film. Vous n’aurez plus à refaire du pop-corn avant de commencer à chiller. Et nous avons sélectionné pour vous letop des films coréens.Pourquoi la Corée ? Tout simplement parce que ce pays a beaucoup plus à nous offrir que le kimchi et la K-pop.

En effet, les réalisateurs coréens font partie des plus imprévisibles, intelligents et incroyablement créatifs du monde. La série à succès mondial « Squid Games » en est la preuve tangible. Un scénario presque tiré par les cheveux, une histoire avec des rebondissements spectaculaires, et un masque qui aura marqué au moins une année entière. Pourtant, Squid Games est loin d’être la seule production sortant des sentiers battus. Et vous le verrez en lisant cet article jusqu’à la fin.

En somme, la Corée rivalise facilement avec Hollywood en ce qui concerne les films. Saluées par la critique, les œuvres coréennes ont de quoi faire parler d’elles.

Une sélection des meilleurs films coréens.

Jeune femme sur un site de streaming Credit : metamorworks

Préparez votre petit calepin et prenez des notes. Avec ce Top 25 des meilleurs films coréens, vous en aurez pour plusieurs heures à vous extasier devant votre télé, dans le divan ou sous la couette.

Parasite

Scène du film Parasite de Joon-ho Bong. Crédit : THE JOKERS / LES BOOKMAKERS

Réalisateur : Joon-ho Bong

Acteurs : Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Yeo-Jeong Jo

Genre : drame, thriller, pauvreté

Sorti seulement en 2019, Parasiteest déjà un film culte, salué par la critique du monde entier. À un tel point qu’il gagne la Palme d’or au Festival de Cannes en 2019.

Parasite est l’histoire d’une famille de personnes à qui la vie et l’argent n’ont pas souri. Si tous les membres de la famille sont unis par un amour inconditionnel et indéfectible, les vicissitudes de la vie du côté financier sont toujours difficiles à vivre. Leur vie prend un tournant lorsque le fils de la famille est engagé comme professeur particulier dans une famille riche. Les autres membres arrivent alors à s’infiltrer dans ladite famille riche en tant qu’employés. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

Old Boy

Scène de combat extraite du film coréen Old Boy. Crédit : distributeur de filmsRéalisateur : Park Chan-wook

Acteurs : Choi Min-sik, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang

Genre : drame, thriller, séquestration

Un père de famille sans histoire particulière se fait enlever, tout juste devant chez lui. Il se retrouve alors séquestré durant plusieurs années. Enfermé dans une cellule privée, il n’a qu’une télévision comme lien vers l’extérieur. À travers cette petite boîte à lumière, il apprend alors que sa femme est victime d’un crime. De plus, il est le premier suspect du crime en question. 15 ans plus tard, il est relâché et empli d’un sentiment palpable de vengeance. Maisquil’a séquestré ? Pourquoi ? Et pourquoi si longtemps ?

Memories of murder

Extrait du film Memories of murder. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Joon-ho Bong

Acteurs : Kang-ho Song, Sang-kyun Kim, Roe-ha Kim

Genre : policier, psychopathe, thriller

Dans une province reculée de la Corée, le corps sans vie d’une femme est retrouvé. Il se trouve que cette dernière fut abusée, mais aucun indice ne semble indiquer l’identité du tueur. Quelques semaines après, les enquêteurs découvrent plusieurs crimes similaires. Pour trouver le serial killer, une unité spéciale est alors créée. Ce thriller aussi sombre que captivant est récompensé du Grand Prix au Festival du film policier de Cognac en 2004.

Mademoiselle

Personnages du film passionnant Mademoiselle. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Park Chan-wook

Acteurs : Min-hee Kim, Kim Tae-ri, Jung-woo Ha

Genre : drame, historique, mythomane

Dans la Corée du début du XXème siècle, un jeune comte a pour projet d’épouser une héritière réputée pure et chaste. Pour parvenir à ses fins, il parvient à introduire une innocente jeune femme en tant que servante. Pourtant, les secrets de chacun des personnages finissent par créer une intrigue des plus passionnantes. Un film mêlant intelligemment drame historique et histoire d’amour féministe.

A bittersweet life

Extrait d'une scène du film coréen A bittersweet life. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Jee-woon Kim

Acteurs : Byung-hun Lee, Min-a Shin, Yeong-cheol Kim

Genre : drame, policier, violence

Une jeune femme, compagne d’un chef de gang, est suspectée par ce dernier d’infidélité. Pour en avoir le cœur net, il décide d’engager un agent qui, si besoin est, doit faire disparaître la jeune femme. La petite amie pourtant coupable est, étonnamment, épargnée par l’agent engagé pour la supprimer. S'ensuit alors une vendetta violente et sanglante.

The host

Image clée du film quand la petite fille se fait enlevée par un monstre marin. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Joon-ho Bong

Acteurs : Kang-ho Song, Hie-bong Byeon, Hae-il Park

Genre : drame, fantastique, monstre

Une petite fille est enlevée par un étrange monstre marin, en plein cœur de Séoul. Sa famille décide alors de se lancer à sa recherche et tente le tout pour le tout pour la retrouver.

Burning

L'équipe du film Burning sur les marches du Festival de Cannes. Crédit : Wikipédia

Réalisateur : Chang-dong Lee

Acteurs : Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon

Genre : drame, policier, suspense

Le réalisateur de Burning, Chang-dong Lee a déjà été récompensé du prix du Lion d’argent du meilleur réalisateur et du Prix du scénario pour deux différents films. Il est encore applaudi pour sa performance quant à la réalisation de Burning, à Cannes en 2018. Ce film, réunissant deux acteurs considérés comme des révélations dans leur domaine, est une adaptation cinématographique de « Les Granges brûlées », une nouvelle d’Haruki Murakami.

Mother

Extrait du film Mother sur Youtube. Crédit : Youtube

Réalisateur : Joon-ho Bong

Acteurs : Kim Hye-ja, Bin Won, Jin Goo

Genre : drame, thriller, relation mère/fils

Une femme dont le mari est décédé se voit obligée d’élever seule son fils. Ce dernier, à 28 ans, devient alors un jeune homme d’une grande naïveté, et aucunement conscient de ses actes. La vie de la petite famille bascule lorsque le jeune homme est accusé d'un crime sur fillette et désigné coupable du crime. Sa mère entreprend alors toutes les démarches pour retrouver le vrai coupable et libérer son fils.

Dernier train pour Busan

Scène du film catastrophe coréen Dernier train pour Busan. Crédit : distribution de films

Réalisateur : Sang-ho Yeon

Acteurs : Gong Yoo, Donk-seok Ma

Genre : horreur, zombie, épidémie

Un virus se propage à une vitesse fulgurante dans toute la Corée, transformant tous les habitants en zombies enragés et couverts de sang. Dans la cohue, un train et ses passagers ô combien « normaux » se dirigent vers une ville saine. Toutefois, les passagers doivent faire face aux monstres, à huis clos, et font leur possible pour survivre jusqu’à l’arrivée du train.

Des nouilles aux haricots noirs

Affiche du film "Des nouilles aux haricots noirs". Crédit : distribution de films

Réalisateur : Lee Hae-jun

Acteurs : Jung jae-Young, Jung Ryeo-won, Park Young-seo

Genre : drame, amour, romance

Un jeune homme tente de mettre fin à sa vie en sautant d’une rivière. Il survit malgré tout et, de l’autre côté de la rivière, fait la rencontre d’une jeune femme dont il tombe amoureux.

Okja

Cochon génétiquement modifié du film Okja. Crédit : Netflix

Réalisateur : Joon-ho Bong

Acteurs : Jake Gyllenhaal,Lily Collins,Giancarlo Esposito

Genre : aventure, Netflix

Aidée par des activistes, une jeune fille se lance à la poursuite d’un cochon géant génétiquement modifié. Elle est prise pour cible par une multinationale, bien décidée à l’arrêter.

Printemps, été, automne, hiver… et printemps

Extrait du film drame de Ki-duk Kim. Crédit : distribution de films

Réalisateur : Ki-duk Kim

Acteurs : Seo Jae-Kyung,Oh Young-Su,Yeo-jin Ha

Genre : drame, film d’auteur

Deux moines, un jeune et un vieux, mènent leur vie sur un radeau. Un périple du plus jeune des deux vers le chemin de la connaissance.

Minari

Famille du film qui déménage pour vivre le rêve américain. Crédit : distribution de fillms

Réalisateur : Lee Isaac Chung

Acteurs : Steven Yeun,Han Ye-Ri,Youn Yuh-jung

Genre : drame, famille, choc des cultures

L’histoire d’une famille américano-coréenne qui prend la décision de déménager dans une ferme de l’Arkansas afin de poursuivre le « rêve américain ».

J’ai rencontré le diable

Scène extraite du film coréen. Crédit : Prime vidéo

Réalisateur : Jee-woon Kim

Acteurs : Byung-hun Lee,Choi Min-sik,Jeon Kuk-hwan

Genre : thriller, enquête, violence

Un thriller d’une froideur extrême contant l’histoire d’un agent secret à la poursuite du meurtrier de sa fiancée.

Poetry

Extrait d'une scène du film Poetry, l'actrice principale face à une pomme. Crédit : distribution de films

Réalisateur : Chang-dong Lee

Acteurs : Jeong-hie Yun,Da-wit Lee,Hira Kim

Genre : drame, deuil, senior

Une vieille femme excentrique redécouvre le monde lorsqu’elle commence à prendre des cours de poésie.

The chaser

Extrait du film The Chaser réalisé par Hong-jin Na. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Hong-jin Na

Acteurs : Kim Yun-Seok,Jung-woo Ha,Seo Young-hee

Genre : drame, action, kidnapping

Un proxénète, ancien policier, voit ses filles disparaître une à une. Il reprend alors du service pour se lancer à leur recherche.

My sassy girl

Les deux meilleurs amis dans My Sassy Girl. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Jae-young Kwak

Acteurs : Tae-hyun Cha,Jun Ji-hyun,In-mun Kim

Genre : jeune, comédie, amitié

Un jeune étudiant rencontre une femme tout aussi jeune que lui, mais totalement ivre sur le quai du métro. C’est le début d’une grande histoire… D’amitié.

Locataires

Trio amoureux du film Locataires. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Ki-duk Kim

Acteurs : Seung-yeon Lee,Hyun-kyoon Lee,Hyuk-ho Kwon

Genre : drame, problèmes de couple

Un jeune homme squatte des maisons lorsque les locataires de celles-ci sont absents. Son histoire est bouleversée lorsqu’il entre dans la maison d’un couple où la femme est abusée par son mari.

Breathless

Extrait d'une scène de colère dans la film Breathless. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Yang Ik-Joon

Acteurs : Yang Ik-Joon,Kot-bi Kim,Man-shik Jeong

Genre : drame, action, violence

L’histoire d’un leader sans peur d’une bande de malfrats, exerçant avec ferveur le métier de recouvreur de dettes.

Lucky strike

Affiche du film coréen Lucky strike. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Kim Yong-hoon

Acteurs : Do-yeon Jeon,Jung Woo-Sung,Bae Seong-woo

Genre : thriller, adaptation, suspense

Un groupe de quelques personnes se retrouve face à face avec un sac rempli d’argent. Qui parviendra à s’en emparer ?

The murderer

Extrait du thriller The murderer. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Hong-jin Na

Acteurs : Jung-woo Ha,Kim Yun-Seok,Sung Ha Jo

Genre : drame, thriller, chasse à l’homme

Un chauffeur de taxi accepte de supprimer un inconnu afin de s’acquitter de dettes contractées auprès d’un parrain de la mafia. Mais les choses se déroulent autrement.

Happy together

Extrait d'une scène de danse entre les deux personnages. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Kar Wai Wong

Acteurs : Tony Leung Chiu Wai,Leslie Cheung,Chen Chang

Genre : drame, sexualité, homosexualité

L’histoire de deux amants homosexuels qui décident de quitter Hong Kong pour se rendre en Argentine. Arrivés à destination, ils se séparent, mais finissent par se retrouver dans des conditions on ne peut mieux étranges.

Bloog island

Extrait du film Bloog island de Chul-soo Yang. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Chul-soo Yang

Acteurs : Yeong-hie Seo,Seong-won Ji

Genre : drame, horreur, gore

Une jeune femme de 30 décide de partir en congé sur une île. Elle y rencontre une amie d’enfance, soumise et humiliée par les autochtones.

Un jour avec, un jour sans

Les deux personnages du film Un jour avec, un jour sans. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Sang-soo Hong

Acteurs : Jae-yeong Jeong,Min-hee Kim,Yeo-jeong Yoon

Genre : drame, amour, peinture

Un réalisateur rencontre par hasard une jeune artiste peintre. Leur histoire commence lorsqu’ils décident de partager un dîner tous les deux.

Nameless gangster

Personnages du film Nameless gangster. Crédit : distributeur de films

Réalisateur : Jong-bin Yun

Acteurs : Min-sik Choi,Jung-woo Ha,Jin-woong Jo

Genre : policier, thriller, société

Un douanier corrompu est en instance de licenciement. Son histoire prend un tournant lorsqu’il découvre un sac rempli d’héroïne qu’il cherche à refourguer, tant bien que mal.