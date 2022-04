Top 15 des meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix

Envie de vous faire peur ? Voici une liste des 15 meilleurs films d'horreur à (re)découvrir sur Netflix. Frissons garantis.

Vous êtes amateurs du genre horreur ou vous avez tout simplement envie de vous faire peur ? On vous a fait une liste des 15 meilleurs films d'horreur à (re)voir sur la plateforme de streaming Netflix. Des films d'épouvante (qui joue avec l'angoisse du spectateur), des slashers (qui mettent en scène un tueur voire un serial killer) ou encore des films de zombies.

1) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Us, de Jordan Peele

Us, de Jordan Peele / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2019

Casting : Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss (héroïne de la série The handmaid's tale).

Pitch : Les vacances de rêves en bord de mer d'une famille se transforment en cauchemar lorsque leurs doubles effrayants se présentent devant leur maison…

Note IMDb : 6,8/10

Du même réalisateur : Get out (tout aussi angoissant), qui a obtenu l'Oscar du meilleur scénario original en 2018.

2) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Ça, d'Andès Muschietti

Ça, d'Andès Muschietti / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2017

Casting : Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis.

Pitch : Alors que d'autres jeunes disparaissent, des enfants mis à l'écart doivent affronter leurs plus grandes peur sous les trait d'un terrifiant clown meurtrier.

Note IMDb : 7,3/10

D'autres adaptations de l'auteur : Stephen King, maître littéraire de l'horreur, a vu beaucoup de ses livres et nouvelles adaptés au cinéma comme Ça. Sur Netflix, vous pourrez retrouver les films Dans les hautes herbes ou 1922, ou encore la série The Mist.

3) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Army of the dead, de Zack Snyder

Army of the dead, de Zack Snyder / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2021

Casting : Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick.

Histoire : Après une attaque de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires tente un pari fou : le braquage le plus spectaculaire de tous les temps… dans la zone de quarantaine.

Note IMDb : 5,7/10

D'autres films de zombies du réalisateur : Connu pour les films de super-héros qu'il a réalisé, Zack Snyder a commencé sa carrière de réalisateur avec un film de zombies : Dawn of the Dead sorti en 2004. Avec Army of the dead, il renoue donc avec les zombies. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Planet of the dead devrait sortir en 2024.

4) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Poltergeist, de Tobe Hooper

Poltergeist, de Tobe Hooper / Crédit : Netflix

Date de sortie : 1982

Casting : Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Beatrice Straight.

Histoire : Des forces maléfique s'emparent d'une maison de banlieue pour en faire le cadre d'un spectacle surnaturel, avec pour vedette la plus jeune fille de la famille.

Note IMDb : 7,3/10

Le premier film d'une trilogie : Poltergeist a été suivi de Poltergeist 2 (1986) et Poltergeist 3 (1988). Un remake a également été réalisé par Gil Kenan en 2015.

5) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Conjuring : les dossiers Warren, de James Wan

Conjuring : les dossiers Warren, de James Wan / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2013

Casting : Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor.

Pitch : Confrontée à de terrifiants phénomènes surnaturels après avoir emménagé dans une ferme de Rhode Island, une famille fait appel à un couple de démonologues réputés.

Note IMDb : 7,5/10

Inspiré d'une histoire vraie : Conjuring : les dossiers Warren est inspiré de deux affaires traitées par les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren, qui ont réellement existé.

6) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Annabelle, de John R. Leonetti

Annabelle, de John R. Leonetti / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2014

Casting : Annabelle Wallis, Tard Horton, Tony Amendola.

Histoire : Un mari offre à sa femme le cadeau idéal, une magnifique poupée de collection, mais la joie apportée par le sinistre objet dans le foyer est de courte durée.

Note IMDb : 5,4/10

Anecdote de tournage : Deux poupées Annabelle ont été réalisées pour les besoins du film : la première neuve, blanche, immaculée. La deuxième abîmée, beaucoup plus effrayante.

7) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Halloween, de David Gordon Green

Halloween, de David Gordon Green / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2018

Casting : Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak.

Histoire : Le tueur masqué coupable d'une nuit de folie meurtrière un soir d'Halloween échappe à l'incarcération et cible celle qui lui a échappé il y a quarante ans et sa famille.

Note IMDb : 6,5/10

Une saga qui n'en finit plus : Le film de David Gordon Green est le onzième film de la série de films Halloween et marque le quarantième anniversaire de l'original, sorti en 1978.

8) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Paranormal Activity 3, de Henry Joost et Ariel Schulman

Paranormal Activity 3, de Henry Joost et Ariel Schulman / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2011

Casting : Lauren Bittner, Christopher Nicholas Smith.

Pitch : Un esprit pernicieux et meurtrier continue de hanter une maison de San Diego dans cette deuxième suite à glacer le sang de Paranormal Activity, film terrifiant de 2007.

Note IMDb : 5,8/10

Un succès financier : Le premier film Paranormal Activity est le film américain le plus rentable de tous les temps : réalisé avec un budget de 15 000 dollars, il a rapporté près de 200 millions de dollars à sa sortie. Pour le deuxième film, le budget était de 3 millions et a engrangé 176 millions. Paranormal Activity 3 a été réalisé avec 5 millions de dollars pour plus de 200 millions de recettes.

9) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : American Nightmare, de James DeMonaco

American Nightmare, de James DeMonaco / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2013

Casting : Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder.

Histoire : Dans un futur corrompu où les forces de l'ordre, débordés, autorisent les pires crimes nuit par an, quelqu'un frappe à la porte de James Sandin.

Note IMDb : 5,7/10

Le premier film d'une longue lignée : American Nightmare, véritable succès en salle, à donner naissance à une série de films et une série télévisée, dont American Nightmare 2 : Anarchy et American Nightmare 3 : Elections, disponibles sur Netflix.

10) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Insidious, chapitre 2, de James Wan

Insidious, chapitre 2, de James Wan / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2013

Casting : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins.

Pitch : Alors que la famille Lambert tente de se remettre de l'expérience de son fils en proie à des esprits maléfiques, John est confronté à sa propre enfance effrayante.

Note IMDb : 6,6/10

Un réalisateur hyper-actif : Adepte du style horrifique, James Wan a réalisé plusieurs films d'horreur : Saw (2004), Death Sentence (2007), Dead Silence (2007), Insidious (2010), Conjuring : les dossiers Warren (2013), Conjuring 2 : le cas Enfield (2016), Malignant (2021).

11) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Fear Street - Partie 1 : 1994, de Leigh Janick

Fear Street - Partie 1 : 1994, de Leigh Janick / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2021

Casting : Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr.

Histoire : Après une série de disparitions, une ado et ses amis s'en prennent à une force maléfique qui empoisonne le quotidien de leur ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.

Note IMDb : 6,2/10

Trois films pour le prix d'un : Retrouvez également sur Netflix Fear Street - Partie 2 : 1978 et Fear Street - Partie 3 : 1666.

12) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : The Nun, de Corin Hardy

The Nun, de Corin Hardy / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2018

Casting : Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet.

Pitch : Une jeune nonne se rend en Roumanie en compagnie d'un prêtre pour découvrir les secrets que cache la présence d'un esprit maléfique venu hanter un site sacré.

Note IMDb : 5,3/10

Une suite de Conjuring : The Nun (La Nonne en VF et La Religieuse en VQ) est centrée sur le personnage de Valak, introduit dans Conjuring 2 : Le Cas Enfield. C'est le cinquième film de l'univers de Conjuring.

13) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Vampire, vous avez dit vampire ?, de Tom Holland

Vampire, vous avez dit vampire ?, de Tom Holland / Crédit : Netflix

Date de sortie : 1985

Casting : Chris Sarandon, William Ragsdale, Amanda Bearse.

Histoire : Lorsqu'il découvre que son nouveau voisin est un vampire, Charles demande de l'aide à Peter Vincent, un acteur connu pour avoir incarné un chasseur de fantômes.

Note IMDb : 7,1/10

Homonyme : Le réalisateur Tom Holland n'a rien à voir avec l'acteur de Spider-Man Tom Holland, évidemment. Il a réalisé, entre autres, Jeu d'enfant premier épisode de la saga de Chucky, La Peau sur les os adapté du roman de Stephen King et Les Langoliers (Stephen King encore).

14) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Pas un bruit, de Mike Flanagan

Pas un bruit, de Mike Flanagan / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2016

Casting : John Gallagher Jr., Kate Siegel, Michael Trucco.

Histoire : Une écrivaine sourde qui s'est retirée au fond des bois pour vivre dans la solitude doit défendre sa vie en silence quand un tueur masqué apparaît à sa fenêtre.

Note IMDb : 6,6/10

Une exclusivité Netflix : Pas un bruit a été projeté au Festival de film de South by Southwest avant d'être diffusé directement sur Netflix.

15) Les meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix : Creep, de Patrick Brice

Creep, de Patrick Brice / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2017

Casting : Mark Duplass, Patrick Brice

Pitch : Un caméraman accepte de se rendre dans une montagne isolée pour un travail bien payé. Mais son employeur est un peu plus étrange que ça à quoi il s'attendait.

Note IMDb : 6,3/10

Une suite : Patrick Brice a réalisé une suite à Creep, sobrement intitulée Creep 2, avec toujours Mark Duplass.

Bonus : Scary Movie, de Keenen Ivory Wayans

Scary Movie, de Keenen Ivory Wayans / Crédit : Netflix

Date de sortie : 2000

Casting : Anna Faris, Jon Abrahams, Shannon Elizabeth.

Pitch : Retrouvez Scream, Souviens-toi l'été dernier, Matrix, American Pie et bien d'autres succès hollywoodiens dans cette célèbre parodie des frères Wayans.

Note IMDb : 6,2/10

Rire des films d'horreur : Les amateurs de films d'horreur retrouveront dans Scary Movie tous les codes des films qu'ils adorent… tournés au ridicule.