15 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuite en mp3

Voici les 15 meilleurs sites de téléchargement de musique gratuite en mp3 pour vous constituer une nouvelle playlist dans votre smartphone.

Le téléchargement de musique sur Internet: comment ça fonctionne ?

Femme qui écoute de la musique sur son téléphone Credit : Ridofranz

Télécharger de la musique en ligne est une pratique qui s’est énormément démocratisée depuis l’avènement des smartphones. À usage personnel ou professionnel, les musiques et chansons à télécharger sur Internet sont utilisées de diverses manières.

Il existe des dizaines de sites de téléchargement qui permettent d’obtenir des musiques, des chansons et même des vidéos gratuitement en ligne. Toutefois, la grande majorité d’entre eux ne propose que du téléchargement illégal. Cela signifie que les artistes ne reçoivent rien en retour du téléchargement. Le fonctionnement des sites de téléchargement illégal est le même, et implique généralement d’avoir le lien YouTube de la chanson à télécharger:

Entrer le lien de la chanson dans un champ; Le site se charge de convertir la vidéo pour qu’elle soit téléchargeable; Choisir le format (mp3 audio ou mp4 vidéo) ; Télécharger.

Un convertisseur est rarement un site web habilité. Télécharger gratuitement des musiques et des chansons via ce genre de site est considéré comme un vol, et est passible d’une amende.

Télécharger gratuitement, mais illégalement avec un convertisseur est interdit. Par ailleurs, le format de téléchargement est rarement de bonne qualité. Cela signifie qu’en plus de commettre un délit, vous n’écouterez pas de la musique de qualité optimale. Le dernier inconvénient du téléchargement illégal, et non des moindres, est le non-respect des artistes qui ont créé les produits. En effet, rien n’est reversé aux artistes si vous téléchargez illégalement sur ce genre de site. Les auteurs et/ou interprètes auront travaillé pour rien, alors que la production d’une chanson, de la création à la promotion, demande énormément d’énergie, de temps et d’argent.

Il est évident que se retrouver incarcéré pour avoir illégalement téléchargé une chanson de Francis Lalanne n’en vaut pas le coup. Pour éviter cette situation, et pour appuyer les artistes dans leur travail, il est conseillé de se diriger vers les plateformes de téléchargement légales. Il peut être question d’un site web ou d’une application mobile.

Il est rare que des chansons ou des albums soient proposés en téléchargement gratuit. En fait, un download implique que celui qui télécharge devient propriétaire de fichiers audio. Il peut donc les utiliser comme bon lui semble, et ce, illégalement. Encore une fois, cela est interdit par la loi régissant le droit d’auteur.

Néanmoins, certains sites proposent du téléchargement légal. Grâce à cela, il est possible d’utiliser les sons téléchargés, pour l’enrichissement d’un projet vidéo, d’un projet média ou d’un podcast.

Les 15 meilleurs sites pour télécharger de la musique en mp3

Femme portant un casque et écoutant de la musique sur son téléphone Credit : Inside Creative House

Voici 15 des meilleurs sites de téléchargement gratuit de musiques.

YouTube

Onglet Internet YouTube Credit : pressureUA

Lorsqu’il est question de musique, YouTube est une véritable référence. Il s’agit de l’une des premières plateformes proposant des vidéos sur Internet, et rapidement, les artistes ont compris son potentiel promotionnel. Aujourd’hui, les clips foisonnent sur YouTube. Le principal avantage de cette plateforme est qu’elle est à 100 % gratuite. Cela signifie que les clips vidéo, les tubes et les albums disponibles sont accessibles par tous.

YouTube est en outre disponible via n’importe quel appareil connecté. D’ailleurs, l’application YouTube fait partie des plus téléchargées dans le monde entier.

YouTube propose de télécharger des vidéos en amont. Une fois téléchargés, les fichiers sont stockés dans l’application même. Il vous est alors possible de les regarder autant que vous le souhaitez, et ce, même lorsque vous êtes hors ligne.

Apple Music

iPhone avec logo Apple Credit : husayno

Apple Music est une plateforme de partage permettant aux artistes de diffuser leurs œuvres, et aux consommateurs d’en profiter.

Apple Music a été lancé pratiquement au même moment que l’iPhone et est une plateforme exclusive pour les utilisateurs du smartphone emblématique de la marque à la pomme.

Apple Music regroupe une grande quantité d’artistes de toutes les origines. Tous les styles sont représentés et il y en a pour tous les goûts.

L’un des avantages de Apple Music est qu’un seul compte peut être connecté à tous vos appareils Apple (iPhone, iPad, iMac, iWatch).

L’application Apple Music est installée par défaut sur tous les appareils Apple. En cas de suppression inopinée et si vous souhaitez la télécharger une nouvelle fois, elle est gratuite sur App Store.

Soundcloud

iPhone avec Soundcloud sur l’écran Credit : Prykhodov

Soundcloud est l’une des premières plateformes de streaming musical ayant vu le jour. Il s’agit d’une plateforme plébiscitée par les artistes, qu’ils commencent dans le métier ou qu’ils aient déjà plusieurs années d’expérience.

Soundcloud promeut le partage. Ainsi, la majeure partie des chansons disponibles sur l’application et sur le site est gratuite.

Si vous êtes à la recherche de votre musique préférée, vous la trouverez sûrement sur Soundcloud. L’application est gratuite pour iPhone, ainsi que pour les smartphones fonctionnant sous Android.

Spotify

Téléphone avec Spotify sur l’écran Credit : Avid Photographer. Travel the world to capture moments and beautiful photos. Sony Alpha User

Spotify est une plateforme de streaming qui regroupe des millions d’utilisateurs à travers le monde. Ce succès est surtout dû à la variété de musiques qui y est disponible.

Spotify présente l’avantage d’être particulièrement facile à utiliser. En effet, en tapant un artiste, vous avez accès à toute sa discographie. Cela vous permet non seulement de profiter de sa musique, mais également de découvrir ce qu’il a déjà sorti, ainsi que ce qu’il continue de faire.

Spotify est accessible partout dans le monde. L’application est 100 % gratuite sur Play Store et sur App Store.

deezer

Logo deezer Credit : deezer

Deezer fait partie des petits nouveaux dans le monde du streaming musical. Néanmoins, il n’a rien à envier à ses aînés. Deezer est une plateforme musicale particulièrement appréciée en Europe, notamment en France. Cela est dû au fait que de nombreux artistes européens et français y sont très actifs.

ReverbNation

Logo ReverbNation Credit : ReverbNation

ReverbNation est une plateforme de streaming musical qui met les artistes en avant. Sa devise est « Artists First », littéralement: les artistes en premier.

ReverbNation est surtout axé sur la promotion et la présentation d’artistes indépendants. Il s’agit donc de la plateforme idéale pour se lancer et faire décoller sa carrière.

ReverbNation offre également la possibilité aux utilisateurs de connaître de nouveaux artistes, et pousse à la découverte de nouvelles étoiles montantes dans le monde musical.

Le site web de ReverbNation est très pratique. Le lecteur audio est affiché en bas de page pour un accès facile, sans pour autant encombrer l’utilisateur de l’ordinateur. Des suggestions personnalisées vous sont proposées, dans le cas où vous ne sauriez pas quoi écouter.

Jamendo

Logo Jamendo Credit : Jamendo

Jamendo fait partie des précurseurs de l’écoute et du téléchargement musical légal. Le site est en activité depuis 2004. Il regroupe pas moins de 500000 morceaux qui sont tous disponibles pour les utilisateurs.

L’interface de Jamendo est agréable et ergonomique. Facile à utiliser, il permet d’écouter de la musique en toute tranquillité.

Free Music Archive

Logo Free Music Archive Credit : Wikipedia, Free Music Archive

Free Music Archive est une véritable référence lorsqu’il est question de téléchargement de musique gratuite sur Internet.

Il s’agit d’une énorme bibliothèque musicale qui regroupe tous les genres, du hip-hop au classique, en passant par le rock et la pop. Plusieurs sous-catégories permettent une recherche plus en profondeur, ce qui simplifie la tâche de trouver un artiste ou une chanson en particulier.

Audiomack

Logo Audiomack Credit : Audiomack

Si vous souhaitez créer une playlist et la partager pour en faire profiter votre entourage, Audiomack est le site parfait. Cette plateforme bénéficie de plusieurs options qui ne sont pas disponibles sur les autres plateformes du genre, à savoir:

La mise en file d’attente;

L’ajout aux favoris;

La possibilité d’embed.

Audiomack met le partage en avant. En effet, la fonction Chromecast permet d’envoyer facilement de la musique sur un appareil compatible.

Boomplay

Logo Boomplay Credit : Boomplay Music

Boomplay est en activité depuis 2015. Malgré la jeunesse du site, il jouit d’une grande popularité, ce qui lui a assuré une croissance rapide et fulgurante.

Booplay est fondé au Nigéria et est surtout connu dans le continent africain. Néanmoins, cela ne signifie pas que seuls les artistes locaux y sont présents. Par exemple, Ninho, l’un des rappeurs français les plus célèbres, y publie régulièrement des freestyles, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Bandcamp

Logo Bandcamp Credit : Bandcamp

Bandcamp est une plateforme de partage où les artistes indépendants sont les plus nombreux. Un grand catalogue de chansons est disponible en streaming et en téléchargement gratuit.

Chaque artiste présent sur Bandcamp possède une page sur laquelle sont répertoriés ses albums, ainsi que ses musiques.

Beatstars

Logo Beatstars Credit : Beatstars

Beatstars est également une plateforme de streaming et de téléchargement pour les artistes travaillant indépendamment des grosses boîtes de production. C’est grâce à ce type de plateforme que les artistes en devenir partagent leurs créations et cherchent à percer dans le milieu. Il s’agit donc d’une autre plateforme qui met la découverte en premier plan.

musicMe

Logo musicMe Credit : musicMe

MusicMe est une plateforme qui propose, en streaming et en téléchargement, un florilège de musiques internationales. Des artistes de plusieurs pays y sont représentés.

MusicMe est d’une grande facilité d’utilisation. La rubrique « Top Téléchargements » vous permet d’avoir accès aux artistes et aux morceaux phares du moment. C’est l’idéal pour connaître les tendances actuelles.

Qobuz

Logo Qobuz Credit : Qobuz

Qobuz est l’une des plus grandes bibliothèques musicales en ligne. Il regroupe plus de 100 millions de titres qui sont disponibles en streaming illimité. Qobuz est d’ailleurs le leader mondial du téléchargement de musique en haute résolution.

Tidal

Logo Tidal Credit : Tidal

Tidal est un service de streaming qui offre une qualité hors norme. Grâce à Tidal, écoutez votre musique préférée tout en profitant d’un son premium.