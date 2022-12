Top 30 des meilleures actrices françaises de tous les temps

Chaque pays possède ses propres stars féminines dans le monde du cinéma. Découvrez les 30 meilleures actrices françaises de tous les temps.

1. Catherine Deneuve, 60 ans dans le cinéma en tant qu’actrice

Scène d'un film avec Catherine Deneuve Crédit photo : Allociné

Catherine Deneuve est l’une des femmes les plus connues de tous les temps dans le monde du cinéma français. Elle a joué notamment dans des films de grands réalisateurs comme « Les Parapluies de Cherbourg », « Belle de jour », etc. Parmi ses palmarès, l’actrice française a gagné le César de la meilleure actrice en 1981 et 1983.

2. Romy Schneider, actrice connue dans le cinéma français

Une collection des films avec Romy Schneider Crédit photo : Istock

Romy Schneider a été certaine l’une des plus grandes actrices de son époque. Elle reste également l’une des plus connues à l’heure actuelle. Parmi ses films notables, « Catherine » est incontournable. De plus, ce film lui a permis de faire la rencontre du jeune Alain Delon.

3. Isabelle Adjani connue pour son talent d’actrice

Affiche de « l’histoire d’Adèle H" avec Isabelle Adjani. Crédit photo : Allociné

Isabelle Adjani impressionne dans l’univers du 7e art pour son talent d’actrice et sa beauté légendaire. Elle a joué dans de nombreux films français où elle a tenu le rôle principal: « L’histoire d’Adèle H. », « Possession », etc. Durant sa carrière, elle a reçu le césar de la meilleure actrice à plusieurs reprises.

4. Marion Cotillard, actrice douée pour les films de drame et de comédie

Image dans un film dans lequel Marion Cotillard apparaît.Crédit photo : Le Pays d'Auge

Marion Cotillard est l’une des plus grandes actrices françaises de tous les temps. Elle a joué dans de nombreux films à succès comme Taxi et Batman « The Dark Knight Rising ». Son talent lui a permis de recevoir de prestigieux prix comme le Golden Globe de la meilleure actrice en 2008.

5. Sophie Marceau, surnommée la fiancée du cinéma français

Sophie Marceau dans une scène du film "LOL". Crédit photo : LOL

Il est impossible de ne pas évoquer le nom de Sophie Marceau lorsqu’il s’agit de parler des meilleures actrices françaises. L’éternelle Vic de « La Boum » est devenue une icône pour toute une génération depuis son apparition dans ce film. L’actrice a également gagné le César du meilleur espoir féminin en 1983, entre autres.

6. Brigitte Bardot, comédienne appréciée par le public français pour son talent

Brigitte Bardot dans le film "Mépris" de Jean-Luc Godard. Crédit : DR

« Et Dieu… créa la femme », « La vérité » et « Le Mépris », voilà quelques titres ayant fait la renommée de Brigitte Bardot. L’actrice française a reçu comme récompense la Victoire du cinéma français. Elle a aussi gagné le prix David di Donatello de la meilleure actrice étrangère.

7. Léa Seydoux, une femme au talent reconnu

Léa Seydoux, dans le film de David Cronenberg. Crédit : Argonauts Serendipity Point Films

La belle Léa Seydoux a fait du chemin depuis le film « La Belle Personne ». Elle est apparue dans de nombreux titres très connus comme le dernier James Bond avec Daniel Craig: « Mourir peut attendre ». Outre ces rôles de plus en plus intéressants, elle a reçu la chevalière de l’ordre national du mérite en 2022. Elle a également été Palme d’or du Festival de Cannes en 2013.

8. Virginie Efira

Le goût des Merveilles, un film dans lequel Virgine Effira joue. Crédit photo : Allociné

Ces dernières années, Virginia Efira a multiplié les apparitions à la télé au point de devenir l’une des actrices les plus suivies du moment. Elle a montré son talent dans des films tels que « 20 ans d’écart », « Lachance de ma vie » ou encore « L’amour, c’est mieux à deux ».

9. Danielle Darrieux, une femme ayant laissé une trace importante dans le cinéma

Danielle Darrieux dans « L’Arme à gauche » Crédit photo : DR

À la fois actrice et chanteuse, elle a connu un grand nombre de rôles entre 1931 et 2010. Elle a eu une longue et riche carrière durant ces années. Parmi ses films les plus notables figurent « La véritésur bébé Donge » et « Le rouge et le Noir ».

10. Catherine Frot avec ses multiples récompenses

Catherine Frot filmée par claus Drexel dans le film "Un voyage en hiver". Crédit : DR

Catherine Frot n’a obtenu son premier rôle qu’en 1999. Sa carrière a réellement décollé après le succès du film « La Dilettante ». Entre autres, elle a gagné un Molière pour son apparition dans la pièce de théâtre « Fleur de Cactus ». Elle a aussi reçu le prix Lumière de la meilleure actrice en 2016.

11. Monica Bellucci, très connue dans le monde du 7e art

Monica Bellucci dans Memory film de Martin Campbell. Crédit : Entract Films

Monica Bellucci est la plus française des actrices italiennes. Elle est plus apparue dans plus de films français qu’italiens. Parmi les titres les plus connus, « Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre », « Le Pacte des loups » ou encore « Irréversible » figurent en tête de liste. Un autre fait marquant de sa carrière, elle a été désignée James Bond girl pour le titre 007 Spectre.

12. Isabelle Huppert, une des plus grandes actrices françaises

Isabelle Huppert dans le film "Frankie". Crédit : SBS Productions

Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes et Prix Lumière de la meilleure actrice, voilà quelques-unes des récompenses obtenues par Isabelle Huppert. Elle a également reçu le César de la meilleure actrice, Lion d’or pour la carrière et le Golden Globe. Parmi ses films, « Les Valseuses », « La Dentellière » ou « Madame Bovary » ont marqué les esprits.

13. Leïla Bekhti, incontournable dans le cinéma français

Leïla Bekhti dans le film "Maintenant ou jamais". Crédit : Canal +

Leïla Bekhti s’est fait connaître dans le monde du cinéma dans le film « Sheitan » de Vincent Cassel. Depuis, elle est devenue l’une des actrices les plus en vues. Elle est apparue ensuite dans « Tout ce qui brille », « La Source des femmes » ou « Avant l’hiver ».

14. Eva Green, une des rares comédiennes à être une James Bond girl

Scène d'un film dans le quel Eva Green joue. Crédit : DR

Eva Green a commencé avec le théâtre qui lui a permis d’être nominée pour le Molière de la révélation théâtrale féminine. Elle fait partie des rares actrices françaises apparues dans de grosses productions étrangères. Elle a, notamment, été la James Bond girl dans Casino Royal avec Daniel Craig.

15. Alexandra Lamy, célèbre pour son rôle dans « Un gars et une fille » aux côtés de l’acteur Jean Dujardin

Alexandra Lamy portant un bébé dans ses bras Crédit photo : https://www.amazon.com/ US $ 24.49

Alexandra Lamy n’est plus à présenter dans l’univers du cinéma français. Elle a déjà fait parler de son talent dans les courts-métrages « Un gars et une fille ». L’actrice est également apparue dans de nombreux films comme « Retour chez ma mère ». Pour ses performances, elle a été récompensée par un prix d’interprétation féminine du Festival de l’Alpe d’Huez.

16. Jeanne Moreau

Film dans lequl joue Jeanne Moreau. Crédit : DR

Plus de cent trente, c’est le nombre de films dans lesquels est apparue Jeanne Moreau. Parmi eux, « Eva », « Les amants » et « Viva Maria » sont les plus connus. Elle a aussi travaillé avec de grands réalisateurs comme Theo Angelopoulos, Wim Wenders ou encore Rainer. Signe de son talent, elle a gagné le César de la meilleure actrice.

17. Adèle Haenel, actrice avec une carrière précoce

Adele Haenel dans « La Fille Inconnue » Crédit photo : https://www.amazon.fr/ 10,98 €

Adèle Haenel a commencé tôt dans le cinéma. Elle a obtenu son premier rôle à l’âge de 12 ans pour le film « Les Diables » de Christophe Ruggia. Plus tard, elle est régulièrement nominée durant les cérémonies entre 2008 et 2012. Finalement, elle a remporté deux Césars, en 2014 et l’année suivante.

18. Charlotte Gainsbourg, actrice et chanteuse talentueuse

un aperçu de « Samba », une réalisation avec Charlotte Gainsbourg Crédit photo : https://www.amazon.fr/ 9,89 €

Charlotte Gainsbourg est connue comme étant une chanteuse et actrice franco-britannique. Elle a joué dans de nombreux films notables comme « L’effrontée », « La bûche » ou « Prête-moi ta main ». Pour information, elle a reçu le César du meilleur espoir féminin pour « L’Effrontée ».

19 Sylvie Testud, comédienne et romancière très connue

« Arrête ton cinéma » avec Sylvie Testud en affiche Crédit photo : https://www.amazon.fr/ 7,48 €

Sylvie Testud réussit là où elle passe. Elle s’est faite un nom en tant que romancière. L’actrice joue aussi bien sur le grand que sur le petit écran. Son talent s’est fait remarquer dans des films connus comme « Stupeur et Tremblements » d’Alain Corneau ou « Les blessures assassines » de Jean-Pierre Denis.

20. Chantal Lauby, une comédienne reconnue pour son talent

Chantal Lauby dans qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. Crédit : DR

S’il y a un nom qui revient souvent dans la bouche du public français, c’est Chantal Lauby. Elle est apparue dans de nombreux films à succès, dont le célèbre « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu? ». Elle a aussi reçu de nombreuses récompenses, à commencer par le prix d’interprétation du Festival de l’Alpe d’Huez.

21. Josiane Balasko, une comédienne récompensée pour son talent

L'actrice Josiane Balasko dans une scène de film. Crédit photo : Distributeur de film

Josiane Balasko fait partie des comédiennes françaises les plus récompensées. Elle a notamment reçu le César du meilleur scénario, le César d’honneur et d’anniversaire. La comédienne a aussi gagné le Prix Lumière. Pour information, elle a joué dans des films comme « L’An 01 », « Les Bronzés » et « Neuilly sa mère ».

22. Emmanuelle Béart, une comédienne aux prestations remarquées

Emmanuelle Béart en image Crédit photo : Distributeur de film

Emmanuelle Béart a rencontré très tôt le succès grâce au film « Manon des sources ». Pour être plus précis, elle a gagné le César de meilleure actrice dans un second rôle. Depuis, elle a enchaîné les bonnes productions qui lui ont permis de remporter le Swann d’Or de la meilleure actrice, entre autres.

23. Carole Bouquet, certainement l’une des meilleures actrices françaises

Carole Bouquet dansl le film "Protéger et servir". Crédit photo : Distributeur de film

Carole Bouquet a enchaîné les succès après son apparition dans le film « Cet Obscur objet du désir » de Luis Bunel. Pour preuve, elle a remporté le César de la meilleure actrice en 1990. Sa renommée lui a aussi permis de devenir l’égérie de la marque Chanel entre 1986 et 1990.

24. Sandrine Kiberlain, une comédienne ayant remporté un César

Sandrine Kiberlain et Gilles Lelouche dans le film "Pupille". Crédit photo : Distributeur de film

Sandrine est apparue, entre autres, dans « Les Patriotes », « Un héros discret », ou « Le septième ciel ». Son talent a très vite été reconnu comme le montre le César de la meilleure actrice qu’elle a remporté peu de temps après ses débuts.

25. Marina Foïs, toujours dans des bons films

Marina Foïs dans barbaque Crédit photo : Distrbiteur de film

Marina Foïs joue dans des films à succès comme « La Tour de Montparnasse infernale » et « Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre ». Elle a reçu le César du meilleur espoir féminin et le prix Lumière de la meilleure actrice en 2008.

26. Laura Calamy, détentrice de nombreux prix

Laura Calamy dans le film "A temps plein". Credit photo Haut et curt

Laura Calamy fait partie des meilleures actrices françaises comme le montrent ses récompenses. La dernière en date est le César de la meilleure actrice obtenu en 2021.

27. Audrey Tautou avec une carrière récompensée à juste prix

Audrey Tautou dans une scène de film. Crédit photo : Distributeur de film

Le destin d’Audrey Tautou a changé après le succès du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ». Elle a pu travailler avec de grands réalisateurs, ce qui lui a permis de gagner de nombreux prix.

28. Bérénice Béjo, belle agente dans OSS 117

Bérénice Béjo dans le film "le jeu". Crédit photo : Distributeur de film

Bérénice Béjo s’est surtout faite remarquée dans ses rôles de Larmina dans « OSS117 » avec Jean Dujardin et de Peppy Miller dans « The Artist ». Elle a remporté plusieurs prix comme l’Étoile d’or de la meilleure actrice.

29. Laetitia Casta

Laetitia Casta dans le film "lui". Crédit photo : Distributeur de film

Laetitia Casta s’est révélée au public dans le rôle de Falbala dans Astérix et Obélix contre César. Depuis, elle a reçu le Swann d’or de la meilleure actrice et bien d’autres prix.

30. Mélanie Laurent, une comédienne talentueuse

"Oxygène" avec Mélanie Laurent. Crédit photo : Distributeur de film

Mélanie Laurent est une actrice ayant gagné plusieurs récompenses démontrant son talent: prix Romy-Schneider, prix Lumière de la révélation féminine, etc.