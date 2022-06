Top 25 des meilleurs films français à voir absolument une fois

Un bon nombre de films français figurent parmi les grands classiques. Parmi les meilleurs, voici les 25 films français que vous devez voir absolument.

Voici les 14 meilleurs films français de tous les temps

Appréciez la qualité et la profondeur du cinéma français à travers ces 14 films parmi les meilleurs en France selon le public et la critique. Bon nombre d’entre eux sont récompensés dans les Oscars. Apparemment, le drame et la comédie sont parmi les thèmes de prédilection.

Intouchables

Le film français « Intouchables » sorti en 2011 est considéré par les critiques comme l’un des plus grands succès du cinéma français de la dernière décennie. Présent sur Netflix et ayant réuni près de 20 millions d’entrées au cinéma en France, il conte l’histoire d’amitié surprenante et captivante entre Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique et Driss, son assistant à domicile. Ce dernier rôle est habilement interprété par Omar Sy à qui l’on a discerné le prix du meilleur acteur.

Polisse

Ce film policier sorti en 2011 compte des millions d’entrées en France. Il a été récompensé de deux Césars en tant que meilleur film français puis le Prix du Jury lors du Festival de Cannes. Ce film assez bouleversant, mais à la fois drôle, retrace le quotidien difficile des policiers de la Brigade de Protection des Mineurs.

Mustang

Très bien accueilli par le public et aussi par la critique, le film français Mustang a été nominé aux Oscars en 2016 dans la catégorie des meilleurs films en langue étrangère. Sortie en 2015, cette réalisation entre dans le registre des films dramatiques et présente un casting particulièrement salué.

Le pianiste

Ce drame historique sorti en 2002 est l’un des meilleurs films français sur la Seconde Guerre mondiale. Son réalisateur Roman Polanski, lui-même survivant du ghetto de Varsovie, a été récompensé d’une Palme d’or au Festival de Cannes en 2002.

Jusqu’à la garde

Ce film français dont la date de sortie fut en 2017 dévoile les revers d’un pervers narcissique. Ce film est la suite du thriller français à succès « Avant de tout perdre ».Il dépeint la domination, la pression, et diverses formes de manipulations. Ce meilleur film de drame français s’en sort avec quatre Césars et le Prix Lumières du meilleur premier film pour le réalisateur.

Des hommes et des dieux

Ce film dramatique français réalisé par Xavier Beauvois 2010 s’inspire d’un fait réel: la disparition de huit moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie en 1996. Très bien accueilli par les critiques dès sa sortie, ce long métrage recevra le grand prix du jury au Festival de Cannes.

Mammuth

Ce film français à la fois poignant et sensible suit le long périple de Serge Pilardosse (Gérard Depardieu), un retraité de 60 ans qui découvre que ses anciens employeurs ne l’ont pas déclaré à l’Assurance sociale. Chevauchant sa moto allemande des années 60 surnommée « Mammuth », il part à la recherche de tous ces bulletins de paie. Il s’agit du seul film français sélectionné au 60efestival international du film de Berlin.

120 battements par Minute

Ce film français à succès critique et public a remporté de nombreuses récompenses, dont le Grand prix au festival de Cannes en 2017, la Queer Palm, le prix FIPRESCI, le prix du public au festival de Cabourg, César du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur espoir masculin, du meilleur montage et de la meilleure bande originale.

L’armée des ombres

Ce chef-d’œuvre du cinéma fait partie des films français dont le succès ne s’est pas terni, même après des années. Réalisé en 1969 par Jean Pierre Melville, il s’inspire du roman de Joseph Kessel qui parle d’une groupe secret de résistance pendant la France occupée.

Le Mépris

Cette œuvre de Georges Godard sortie en 1963 fut très bien accueillie par le public. Sublimé par Brigitte Bardot et Michel Piccoli, ce film français dépeint les malentendus et les déchirures qui peuvent anéantir un couple. Cette adaptation cinématographique du roman d’Alberto Moravia écrit en 1954 a été nominée aux Oscars à plusieurs reprises.

The Artist

C’est grâce à ce film muet que Jean du Jardin a remporté le prix du meilleur acteur français en 2011. « The Artist » rend hommage aux grands classiques hollywoodiens des années 20 et a remporté 105 récompenses pour 183 nominations.

La vie d'Adèle

Réalisé par Abdellatif Kechiche et sorti en 2014, « La vie d’Adèle » raconte la romance passionnée entre deux jeunes filles, magistralement interprétées par Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Ce film français est considéré par la BBC comme l’un des 100 plus grands films du 21e siècle.

Un prophète

Ce lauréat du Grand prix au festival de Cannes 2009 est un film choc qui dévoile au grand jour l'horreur des prisons en France. Réalisé par Jean Jacques Audiard, il relate le vécu de Tahar Rahim, un jeune détenu qui tente de marquer son « territoire » dans un monde carcéral sans pitié. Ce drame policier est récompensé par 9 Césars, dont celui du meilleur film.

La Haine

Inspiré d'un fait réel qui a marqué les forces de l'ordre française dans les années 90, ce film raconte la révolte d'une bande de jeunes de banlieue après l'agression d’un homme dans leur clan par un policier. Il dresse un portrait poignant d'une banlieue délaissée et pleine d’amertume. Ce succès du cinéma français a remporté le Prix de la mise en scène au festival de Cannes en 1995 et le César du meilleur film.

Top 11 des meilleures comédies françaises

Découvrez ci-après les meilleures comédies qui ont marqué le cinéma français:

La grande Vadrouille

L’histoire se déroule durant la Seconde G-mondiale. Elle met en vedette Louis de Funès et Jean Bourvil, un brillant duo qui a conquis plus de 17 millions de spectateurs en France lors de sa sortie en 1966. Ce film français figure parmi les meilleurs sur les thèmes de l’histoire et aussi une comédie emblématique dans le cinéma français.

Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre

Il s’agit d’une adaptation hilarante de la bande dessinée Astérix et Obélix. Ce film d'action et comédie produit par Alain Chabat et sorti en 2002 a connu un grand succès en France. Mettant en scène de grands acteurs comme Jamel Debbouze et Gérard Depardieu, ce film relate l’histoire d’amour entre César et Cléopâtre.

Bienvenue chez les Ch’tis

Ce grand succès du cinéma français a été réalisé par Dany Boon en 2008. Parmi les acteurs principaux, on retrouve bien sûr Dany Boon aux côtés de Kad Merad et de Zoé Félix. Cette comédie a surpassé tous les pronostics en devenant numéro deux juste après Titanic dans le boxoffice du cinéma français, à voir sur Netflix.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Cette comédie romantique écrite par Jean Claude Jeunet a été produite en France et en Allemagne. Il suit l’aventure incroyable de la pétillante Amélie Poulain (Audrey Tautou). Figurant parmi les meilleurs films français, il s’agit d’un des plus gros succès du cinéma commercial à l’échelle mondiale. Ce film français recevra également treize nominations aux Césars et cinq aux Oscars.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Ce film français comédie romantique réalisé par Jean Philippe de Chauveron traite avec humour et délicatesse les clichés du racisme et du mariage entre des personnes de confessions religieuses et de cultures différentes. Chantal Lauby et Christian Clavier sont parmi les acteurs principaux. Ce film a réuni plus de 12 millions de spectateurs dans les salles de cinéma en France.

Au Revoir là-haut

Il s’agit d’un film français de comédie dramatique adaptée du livre éponyme de Pierre Lemaitre et réalisée par Albert Dupontel en 2017. Caricaturant la noirceur de la gu erre en une comédie absurde, ce film connait un grand succès durant des années.

OSS 117

Ce film d’espionnage sorti à la date du 15 janvier 2009 est une comédie française. Il suit la folle aventure d’OSS 117, un agent du service de renseignement français envoyé à Rio pour retrouver un redoutable microfilm qui pourrait anéantir la France. Cette comédie policière réalisée par Jean Michel Hazanavicius a raclé les critiques positives.

Le père Noël est une ordure

Ce film fait partie des succès du cinéma français qui a propulsé les acteurs comme Anémone, Marie-Anne Chazel et Pierre Christian Clavier au sommet. Cette comédie burlesque de Jean Marie Poiré est sortie en 1982. Ce film fait partie des meilleurs films de Noël à regarder en famille.

Les Quatre Cent Coups

Cette comédie dramatique française sortie en 1959 fut le film qui mena le jeune réalisateur François Truffaut vers le succès. En 99 minutes, il relate l’histoire d’Antoine Doinel, un jeune délinquant incarcéré dans un pénitencier pour mineurs à Paris. Un film français poignant qui doit être vu au moins une fois dans la vie.

Les visiteurs

Un autre succès pour le réalisateur Jean Marie Poiré en 1993. « Les visiteurs », c’est une comédie se portant sur le voyage dans le temps. Elle se trouve parmi les 5 films français ayant engrangé le plus d’entrées.

La Cité de la Peur

Ce film français produit par Chantal Lauby avec les acteurs Alain Chabat, Dominique Farrugia et Alain Berbéri est une comédie policière reprise en 2019 après sa première sortie non sans succès en 1994. C’est l’histoire d’une jeune attachée de presse de cinéma qui profite de faits tragiques orchestrés par un tueur en série en cavale pour faire la promotion de son film au Festival de Cannes. Ce film est classé numéro 5 parmi les meilleures comédies françaises.