Top 25 des meilleurs films comiques

Envie de regarder le meilleur film comique de tous les temps ? Piochez votre prochain programme dans ce top.

Top 5 des films comédies dramatiques

Si vous aimez les films de comédies et de drame, faites votre choix parmi cette sélection :

Intouchables d’Olivier Nakache et Eric Toledano

Ce film de comédie et de drame est sorti au cinéma le 2 novembre 2011. Il figure parmi les meilleurs films du moment. Il connait un franc succès dans le box-office français. Les acteurs principaux dans ce film sont Omar Sy et François Cluzet. Voici un petit résumédu film : « issus de milieux différents, Philippe, un tétraplégique corse et Driss, un Sénégalais, se lient pourtant d’amitié. Après un accrochage, le tétraplégique engage le Sénégalais comme auxiliaire de vie à domicile. Malgré son manque d’expérience, celui-ci lui redonne goût à la vie… ». Vous pouvez regarder ce film sur Netflix.

La vie est belle de Roberto Benigni

Cette comédie dramatique italienne figure aussi parmi les meilleurs films du moment. Si vous souhaitez rire à pleins poumons et oublier vos tracas, nous vous conseillons ce film de comédie. La vie est belle raconte l’histoire de Guido Orefice, un italien juif qui a pour projet d’ouvrir une librairie. Malgré la complexité de l’administration fasciste, il essaie tant bien que mal de s’en sortir. Alors que Dora, la femme dont il est tombé amoureux, s’apprête à se fiancer à un bureaucrate du régime fasciste, il l’enlève.

Forrest Gump de Robert Zemeckis

Il s’agit aussi d’un des films de comédie et de drame américain les plus aimés. Après sa sortie au cinéma en 1994, il a connu un énorme succès. Ce film a même reçu la meilleure note des téléspectateurs et amateurs de cinéma. Pendant 142 minutes, Forrest Gump vous fera rire à volonté. Alors qu’il attend tranquillement le bus, assis sur un banc, le jeune homme raconte son histoire à tous ceux qui veulent bien l’écouter. Il confie avoir reçu le don de pouvoir courir très vite et de voyager à travers le temps. Ce don lui a permis de devenir très riche et d’avoir la gloire à ses pieds. Pourtant, il lui manque une chose : l’amour véritable…

Rain Man de Barry Levinson

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder un film de comédie et de drame des années 1980 et 1990, c’est le moment où jamais. Cette belle réalisation de Barry Levinson est idéale pour vos moments en famille. Elle rassemble les meilleurs acteurs comme Tom Cruise, Valeria Golino et Dustin Hoffman. Pleine d’humour, cette histoire vous fera oublier tous vos soucis. Charlie Babbitt est un jeune revendeur de voiture. Au décès de son père, il est déshérité de l’affaire familiale. À sa plus grande surprise, cette dernière est léguée à son frère aîné autiste dont il ignorait complètement l’existence…

Le Père Noël est une Ordure de Jean-Marie Poiré

Si vous aimez les films de comédie et de drame français, vous adorerez cette œuvre. Ce film met en scène l’histoire de Pierre et de Thérèse le soir de Noël. Ils reçoivent la visite d’une jeune clocharde appelée Josette qui vient de se disputer avec son ami Félix. Déguisé en père Noël, ce dernier s’introduit dans leur appartement pour étrangler la jeune femme. La soirée s’annonce difficile pour ce couple qui doit assurer la permanence de SOS-détresse-amitié.

Top 10 des films comédies romantiques

Si vous préférez les films de comédies romantiques, voici notre top :

Quatre mariages et un enterremen*t de Mike Newell

La date de sortie de ce film de comédie romantique était le 14 mai 1993. Ce film a fait rire énormément de personnes avec son histoire pleine d’humour et de surprise. Le film a reçu de bonnes notes et peu de critiques. Il connait du succès auprès des amateurs de cinéma jusqu’à ce jour. Les scènes de ce film sont jouées par l’acteur Hugh Grant, l’acteur Simon Callow, l’actrice Andie MacDowell et d’autres acteurs connus. Ce film de comédie conte l’histoire de Fiona, de Gareth, de Tom, de Matthew et de Scarlett. Matthew ne pensait pas tomber amoureux jusqu’au jour où il rencontra Carrie…

Il était temps de Richard Curtis

Ce film de comédie à la fois drôle et romantique connait aussi du succès. Sa date de sortie était le 8 août 2013 au Royaume-Uni. Ce film rassemble les acteurs les plus célèbres, dont Rachel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy et Margot Robbie. « Tim, un jeune homme de 21 ans, apprend qu’il a le pouvoir de remonter le temps et de modifier sa propre existence. Il utilise alors ce don pour séduire Marie… ». Ce long métrage est idéal pour vos soirées cinéma en amoureux. Vous pouvez aussi le regarder en famille.

Le Journal de Bridget Jones

Cette réalisation initialement intitulée Bridget Jones's Diary est un grand classique. Elle se classe dans les premiers rangs des films comiques les plus appréciés des téléspectateurs et a reçu quelques critiques au cours de sa diffusion. Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant en sont les acteurs principaux. Bridget Jones est une jeune trentenaire qui souhaite trouver le grand amour et perdre du poids. Elle tombe amoureuse de Daniel Cleaver, son patron. De son côté, sa mère fait tout pour la mettre en couple avec Mark Darcy…

L'Arnacœur de Pascal Chaumeil

Il s’agit d’un des films comiques les plus regardés en France. L’Arnacoeur, avec Romain Duris, Julie Ferrier et Vanessa Paradis, vous fera rire et passer de bons moments en famille. Avant qu’il ne tombe amoureux, Alex exerçait le métier de briseur de couple professionnel. Il avait pour mission de transformer les petits amis en ex, à condition que la femme soit malheureuse. C’est en exerçant cette profession qu’il fit la rencontre de Juliette… Ce feel good movie alterne les séquences de comédie pure et de romance.

Mary à tout prix de Bobby Farrelly

Ce film comique figure parmi les meilleurs de sa catégorie. Sa réalisation et sa série de mise en scène ont été spécialement pensées pour vous faire rire et vous aider à retrouver votre bonne humeur. Ce film met en scène l’histoire de Ted le loser qui tente de retrouver Mary, son amour de jeunesse. Il engagea alors un détective privé qui lui a fait croire que la belle est devenue grosse et paralysée…

Fous d’Irène de Bobby et Peter Farrelly

C’est dans les années 2000 que ce film de comédie romantique fut sa première apparition au cinéma. Cette réalisation a vite trouvé du succès malgré quelques critiques. Le film met en scène l’histoire de Charlie Baileygates, un policier souffrant de troubles de la personnalité. Après son traitement, il reçoit la mission d’escorter Irène jusqu’à son arrivée dans un autre État. Malheureusement, il a oublié ses médicaments et sa maladie refait surface…

Quand Harry rencontre Sally

En 12eposition de notre classement des meilleurs films de comédie, vous retrouvez « Quand Harry rencontre Sally... ». C’est un film de comédie du réalisateur Rob Reiner. Il s’agit d’un des films comiques les plus regardés et ayant reçu la meilleure note depuis sa sortie en 1989. Ce film de comédie convient à tout public. Il s’agit d’un film parfait pour vos soirées cinéma en famille. « Après avoir terminé leurs études à la fin des années 60, Harry et Sally ont décidé de voyager ensemble jusqu’à la côte est. Le jeune homme tenta de séduire Sally, mais en vain. Après 5 ans, le destin a décidé de les réunir à nouveau dans un avion… »

Happiness Therapy

Cette réalisation de David O. Russell est aussi très comique. Ce film a reçu plus de bonnes notes que de critiques. Dans ce film de comédie, la vie a réservé plusieurs surprises à Pat Solatano, le personnage principal. Même s’il a tout perdu, il a pu reprendre sa vie en main grâce au coup de main de Tiffany, une jeune femme à qui il a demandé de l’aide pour reconquérir son ex-femme.

Isi & Ossi d’Oliver Kienle

Isi & Ossi est un film de comédie et de romance disponible sur Netflix. Sa date de sortie le 11 février 2020 fut marquante. En effet, cette production a tout de suite rencontré du succès et s'est vu attribuer une très bonne note. Malgré quelques critiques, ce film figure parmi les plus comiques et les plus appréciés du moment. À travers cette réalisation, Oliver Kienle a mis en scène l’histoire d’une fille de milliardaire et d’un garçon qui n’a pas connu son père…

Oh Ramona de Cristina Jacob

Ce film de comédie Netflix sortie le 14 février 2019 en Roumanie vous fera aussi rire. Il raconte l’histoire d’un jeune adolescent de 16 ans qui est tombé amoureux de Ramona, une fille de son lycée. Ce film comique classé parmi les meilleurs s’adapte à tout public. Il a reçu une bonne note sur Sens Critique, AlloCiné et Cinenode.

Top 10 des films comédies actions

Voici notre classement des meilleurs films de comédie action :

La Cité de la Peur d’Alain Berbérian

Après sa date de sortie le 9 mars 1994, ce film de comédie a été visionné par des millions de téléspectateurs. Il a reçu une très bonne note de la part des critiques. La mise en scène est très drôle. Le sens de l’humour de chaque personnage rend le film davantage divertissant. C’est pendant le Festival de Cannes que l'histoire commence. Après la projection du long métrage « Red is Dead », les projectionnistes décèdent dans des circonstances étranges…

Le smoking de Kevin Donovan

Le smoking figure parmi les meilleurs films comiques à voir en famille. Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt en sont les acteurs principaux. Dans ce film, Jackie tient le rôle de Jimmy Tong, un chauffeur de taxi. Il devient le chauffeur personnel d’un milliardaire à condition qu’il ne touche jamais à son smoking…

Night and Day

Cette réalisation de James Mangold avec Tom Cruise et Cameron Diaz figure aussi parmi les meilleurs films comiques. Vous pouvez le regarder en streaming sur Netflix. En rencontrant Roy, June croit que le destin lui sourit enfin jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il s’agit d’un espion…

Big Mama de Raja Gosnell et John Whitesell

Le film Big Mama figure aussi parmi les meilleurs films de comédie. Il vous fera rire et permettra de partager de bons moments en famille. Dans ce film, Martin Lawrence se déguise en une grosse dame pour réaliser sa mission. Ce film est disponible en 3 séries pleines d’humour et de suspens.

Flic de haut vol de Les Mayfield

Il s’agit aussi d’un des films de comédie les plus comiques à regarder. Il est disponible en streaming sur Netflix. Dans ce film, Logan vient de voler un diamant qu’il a eu le temps de cacher dans un immeuble en construction avant son arrestation. Après sa libération, deux années plus tard, il s’est donné une mission : retrouver ce bien d’une valeur inestimable.

Hot Fuzz d’Edgar Wright

Hot Fuzz est aussi un film comique à regarder en famille. Ce film drôle est aussi disponible sur Netflix. Nicholas Angel, un des meilleurs policiers de sa brigade, est envoyé à West Country village où il fera équipe avec un homme peu respectable. Une série d’évènements étranges pimentent l’histoire et transforment cette équipe de choc en héros…

Deadpool de Tim Miller

La sortie de ce film l’année 2016 a été très attendue. Et le résultat en valait largement la peine. Deadpool est un film drôle avec une série de scènes que les adeptes d’humour noir vont adorer. Vous pouvez le regarder en streaming sur Netflix. Après une expérimentation hors-norme pour accélérer sa guérison, un ancien militaire des forces spéciales devient mercenaire…

Les renforts d’Adam McKay

Il s’agit aussi d’un des meilleurs films de comédie et d’action à visualiser. Ce film a reçu une très bonne note et intéresse les plus célèbres critiques dans le monde du cinéma. Vivre au jour le jour, telle est la façon de vivre de Gamble et Hoitz, des collègues policiers. Quand une affaire prend de l’ampleur, ils peuvent enfin montrer leur vraie valeur…

Mise à l’épreuve

Avec cette réalisation, Tim Story vous fera rire à en pleurer avec sa mise en scène et sa créativité. Mise à l’épreuve est classé parmi les meilleurs films d’action et comiques. Les acteurs principaux dans ce film sont Ice Cube et Kevin Hart. Avant d’accepter la demande en mariage de Ben Barber, Angela souhaite qu’il obtienne la bénédiction de son frère James, un officier des force de l'ordre dont les pratiques se révèlent musclées…

CHIPS de Dax Shepard

Si vous souhaitez regarder un film avec une scène drôle et adaptée à tout public, cette réalisation de Dax Shepard vous plaira. Ce film d’action visualisable sur Netflix vous fera rire et oublier vos soucis. Il s’agit certainement d’un des meilleurs films à regarder entre amis pendant une soirée. Dans ce long métrage, l’auteur propose de l’humour à volonté. Il raconte l’histoire d’un membre du FBI infiltré dans un groupe de policier du California Highway Patrol. Ce dernier est soupçonné d’être responsable d’un vol…