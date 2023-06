Toy Story 5 : Woody et Buzz l'Éclair seront réunis dans le nouveau film, pour le plus grand plaisir des fans

Toy Story 5 est en préparation et pour l’occasion, le réalisateur du film a annoncé que Woody et Buzz l’Éclair seraient à nouveau réunis, après avoir été séparés dans le dernier opus.

Si vous avez regardé Toy Story 4, vous avez peut-être été déçu par sa fin où l’on voit les fidèles amis Woody et Buzz prendre des directions différentes. En effet, Woody prend la décision de rester avec la bergère dans une fête foraine et est séparé de son grand ami.

Crédit photo : Pixar

Cependant, une suite est en préparation et Woody et Buzz devraient être à nouveau réunis dans Toy Story 5, pour le plus grand bonheur des fans.

Le retour de Buzz et Woody

Pour le moment, on ne connaît encore rien du scénario et on ne sait pas comment le cowboy et le ranger de l’espace parviendront à se retrouver. Quelques hypothèses émergent déjà chez les fans : Buzz l’Éclair pourrait se mettre en quête de retrouver Woody pour aider quelqu’un, mais un retour dans le temps est également possible.

Crédit photo : Pixar

D’après le réalisateur du film d'animation, les fans auront une surprise particulière.

“Je pense qu’il va vous surprendre. Il y aura pas mal de choses cool que vous n’avez jamais vues auparavant. Lorsque nous avons fait le premier Toy Story, nous ne savions pas que nous en ferions un second. Nous essayions juste de faire ce film. Mais en le faisant, il vous emmène dans des endroits inattendus et c’est ce que j’aime dans le processus créatif”, a indiqué Pete Docter, réalisateur et scénariste de Toy Story.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Il faudra attendre encore quelques mois avant de profiter des retrouvailles de nos jouets préférés au cinéma.