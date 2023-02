Ces 3 films Disney emblématiques vont enfin avoir droit à une suite

Lors d’une conférence donnée par Bob Iger, le PDG de Disney, nous avons appris que trois films d’animation cultes vont avoir une suite. Il s’agit de La Reine des Neiges, Toy Story et Zootopie.

Bob Iger, le PDG de Disney, a fait une grande annonce lors de son rapport financier du premier trimestre. En effet, il a annoncé que plusieurs suites de films d’animation cultes sont en préparation dans le studio.

Crédit photo : Disney

Les dessins animés concernés sont Toy Story, La Reine des Neiges et Zootopie, trois films qui ont dépassé le milliard de dollars au box-office mondial lors de leurs sorties.

Une suite pour La Reine des Neiges et Toy Story

La Reine des Neiges est l’un des plus grands succès de Disney et le film d’animation le plus lucratif de l’histoire. En obtenant l’Oscar du meilleur film d’animation en 2014 et grâce à son tube « Libérée, délivrée », cette création a connu un succès mondial. La Reine des Neiges 2 a également bien marché, et les fans sont impatients de découvrir les nouvelles aventures d’Anna et Elsa.

Toy Story, la série d’animation emblématique de Pixar a connu également un grand succès. Son quatrième opus a notamment rapporté 1,07 milliard de dollars, même si le spin-off centré sur Buzz l’Éclair a eu moins de succès.

S’il est certain que la suite des aventures des jouets va attirer de nombreux spectateurs, le film devra relever un vrai défi. À la fin de Toy Story 4, Woody reste avec la Bergère et se sépare du reste de son groupe. Un final décevant pour beaucoup de fans, qui imaginent mal un nouveau film sans Woody et Buzz l’Éclair réunis.

Enfin, une suite est également attendue pour Zootopie, qui a récolté 1,02 milliard de dollars lors de sa sortie. Une série dérivée a également été proposée sur Disney+ et a connu un grand succès.

Pour le moment, les scénarios et les dates de sortie de ces films n’ont pas encore été révélés.