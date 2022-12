Un ancien candidat à la voix sublime crée la surprise dans La France a un Incroyable Talent, ne manquez pas la finale

Ce mardi 6 décembre, la deuxième demi-finale de La France a un Incroyable Talent a été diffusée sur M6. Les derniers candidats se sont qualifiés et l’émotion a été au rendez-vous.

La compétition de la saison 17 de La France a un Incroyable Talent touche à sa fin. Tout au long de l’aventure, des candidats plus impressionnants les uns que les autres se sont succédés pour éblouir les jurés. Ce mardi 6 décembre, M6 a diffusé la deuxième demi-finale de l’émission, durant laquelle les derniers candidats en lice ont pu se qualifier pour la grande finale.

Crédit photo : M6

Lors de la première demi-finale, quatre candidats ont été qualifiés pour la suite de l’aventure. Pour cette deuxième partie, l’invité spécial n’était autre qu’André Manoukian, qui a pu profiter du spectacle. Parmi les nombreuses prestations qui ont eu lieu sur le plateau, voici nos trois coups de cœur de la soirée.

Des équilibristes impressionnants

Les premiers candidats à fouler la scène de La France a un Incroyable Talent n’étaient autre que les Ramadhani Brothers. En ouvrant la soirée, ils ont époustouflé le jury grâce à un numéro d’équilibriste impressionnant, qui a mêlé à la fois force, technique et équilibre.

Crédit photo : M6

Une performance remarquable qui, selon Eric Antoine, est l’un des numéros les plus techniques qu’il n’ait jamais vu, et on est bien d’accord avec lui.

Un numéro de voltige émouvant

Parmi les candidats en compétition, le Duo Gemini a marqué les esprits. Ces deux sœurs qui viennent d’Ukraine effectuent habituellement un numéro d’acrobatie ensemble mais cette fois, l’une d’entre elles était blessée, laissant l’autre voler à sa place.

Crédit photo : M6

À plusieurs mètres de hauteur, l’acrobate a dansé pour sa sœur et a ému le jury aux larmes grâce à un numéro poétique et très émouvant.

Un chanteur à la voix sublime

Pendant les auditions de La France a un Incroyable Talent, nous avons découvert l’intrigant chat Nouille, qui prenait la place d’un chanteur dont l’identité était inconnue. Le propriétaire de cette sublime voix a été révélé et n'était autre que Mickaël Dos Santos, un ancien maçon qui a déjà tenté sa chance dans l’émission lors de la saison 11. Ce grand chanteur a séduit tout le monde grâce à sa voix et son interprétation hors du commun.

Crédit photo : M6

Dans deux semaines, ne manquez pas la grande finale de La France a un Incroyable Talent, pour découvrir qui sera le vainqueur de la compétition. En direct sur M6, vous retrouverez tous les candidats qui ont été sélectionnés lors des demi-finales, ainsi que ceux qui ont obtenu les Golden Buzzer. Ne manquez pas la grande finale de la France a un Incroyable Talent, mardi 20 décembre à 21h10 sur M6.