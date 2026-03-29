Un humoriste poursuivi en justice pour 27 millions de dollars à cause d'une blague sur le Roi Lion

On ne peut pas rire de tout, et un humoriste l’a bien compris. Il a été poursuivi en justice pour 27 millions de dollars après avoir fait une blague… sur les paroles du “Roi Lion”.

Peut-on encore rire de tout ? Rien n’est moins sûr. Jonasi, de son vrai nom Leanmore Mwayenyeka, est un humoriste qui en a fait les frais. Il a récemment été poursuivi en justice pour avoir fait une blague sur les paroles de la chanson “L’Histoire de la vie”, du “Roi Lion”. Cette chanson est mondialement célèbre et il y a quelques années, la vidéo d'un ambulancier en train de chanter cette chanson à une petite fille malade avait fait le tour du monde.

Crédit photo : Walt Disney

Nous connaissons tous l’introduction de ce dessin animé emblématique : alors que le soleil se lève, tous les animaux se dirigent vers les lions tandis que l’on entend la phrase chantée : “Nants’ingonyama bagithi Baba”.

Des paroles déformées

Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, l’humoriste Jonasi a plaisanté en affirmant que cette phrase zoulou signifiait : “Regardez, il y a un lion. Oh mon Dieu !” Cependant, sa véritable signification serait : “Vive le roi, nous nous inclinons tous en présence du roi”.

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Cette déformation n’a pas plu à Lebohang Morake, le compositeur de la chanson. Il estime que la vidéo de l’humoriste nuit à sa réputation et “manque de respect à son oeuvre”. Selon ses avocats, Jonasi aurait intentionnellement déformé “une proclamation vocale africaine ancrée dans la tradition sud-africaine”.

“La réduction de Jonasi à “Regardez, il y a un lion. Oh mon dieu” n’est pas une traduction simplifiée, mais une déformation fabriquée et trivialisante, conçue comme une mauvaise blague à des fins lucratives illégales et pour détruire l’oeuvre imaginative et artistique de Lebohang Morale”, affirme la plainte, selon Lad Bible.

Une cagnotte en ligne

Jonasi est poursuivi en justice pour 27 millions de dollars. Pour s’en sortir, il a lancé une cagnotte GoFundMe et affirme qu’il “fait appel à la générosité publique dans l’un des moments les plus difficiles de sa vie”.

“J’ai récemment fait l’objet d’une poursuite de 27 millions de dollars intentée par le célèbre artiste Lebohang Morake à cause d’une blague que j’ai faite sur le chant zoulou d’ouverture du Roi Lion. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie s’est transformé en une bataille juridique dévastatrice. Je suis un créateur passionné qui n’a jamais eu l’intention de nuire, mais je dois maintenant faire face à des frais juridiques exorbitants simplement pour défendre mon droit à la parole et à raconter des blagues”, a indiqué l’artiste sur la page de la cagnotte.

Jonasi affirme également être un grand fan de cette chanson et ne pensait pas que les paroles avaient une signification plus profonde. Enfin, il regrette que sa blague ait pu lui coûter si cher.