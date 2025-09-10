Deux touristes américaines deviennent la risée d'internet après avoir atterri à Tunis alors qu'elles voulaient aller « to Nice »

Le quiproquo de deux voyageuses américaines a fait le buzz sur TikTok où leur mésaventure a été suivie des millions de fois. Si l’histoire peut prêter à rire, elle a agacé les Tunisiens pour son manque de respect.

Le voyage de ces deux Américaines a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Brittney Dzialo et son amie pensaient être à bord d’un avion en partance « to Nice » (pour Nice, en français) mais se sont retrouvées… à Tunis, en Tunisie.

Dans une première vidéo TikTok visionnée près de 29 millions de fois, les deux amies racontent leur mésaventure une fois dans l’appareil. « Le moment où nous avons pris conscience que nous étions dans le mauvais vol en direction de TUNIS, AFRIQUE et non NICE, FRANCE », écrit la créatrice de contenu en légende.

Puis, on voit les deux jeunes femmes demander à une passagère si l’avion va bien à Nice, en anglais, autrement dit « to Nice » : « Tunis, yeah [...] in Tunisia », leur répond-elle. Commence alors une autre aventure pour les deux Américaines : trouver un moyen d’aller à Nice, en France cette fois.

Une drôle de mésaventure qui n’a pas amusé les Tunisiens

Là encore, les deux jeunes femmes ont raconté leur histoire dans une série de vidéos vues des millions de fois. Dans l’une d’entre elles, elles expliquent même leur problème au pilote, Google Maps à l’appui. « Vous changerez d’avion à Tunis », leur explique-t-il.

Capture d'écran : brittneydzialo_/ TikTok

Si l’histoire est digne d’une comédie hollywoodienne, elle a été prise très au sérieux par Brittney Dzialo et son amie. Devant les interrogations des internautes, elles ont expliqué comment elles avaient fini par monter à bord du mauvais avion avec leur carte d’embarquement :

« L’employée de la compagnie aérienne nous a mal comprises et nous a réservé un vol pour la TUNISIE, AFRIQUE au lieu d’un vol pour Nice », clarifient-elles une fois arrivées sur le sol tunisien.

Mais il était déjà trop tard. Sur le réseau social chinois, les internautes tunisiens n’ont pas apprécié les remarques des voyageuses. « Tunis est en Tunisie, l’Afrique n’est pas un pays », corrigent les internautes. Après moult conversations avec les employés de l’aéroport, Brittney Dzialo et son amie ont finalement pu obtenir leur billet pour Nice le lendemain.

« Les gars, nous avons réussi. Je ne sais pas comment nous avons fait, particulièrement dans un pays où ils ne comprennent pas l’anglais. Je ne souhaite ça à personne, même à un de mes ennemis, c’était l’expérience la plus horrible de ma vie », lance l’amie de Brittney Dzialo.

De nouveau, cette petite précision a mis en colère les Tunisiens. « En Tunisie, on parle l’arabe, le français et l’anglais », pointe un internaute alors même qu’on peut entendre les employés de l’aéroport tunisien s’exprimer en anglais dans une vidéo…

Les deux amies sont enfin arrivées à Nice et semblent, jusqu’à présent, apprécier leur séjour. Les commentaires des internautes agacés par leur histoire, en revanche, ne désemplissent pas.