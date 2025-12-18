Devenue une star sur TikTok, cette caissière de Carrefour désormais protégée par un agent de sécurité

À Laval, un magasin Carrefour est devenu une attraction soudaine grâce à plusieurs vidéos virales concoctées par leurs employées, dont une certaine Léonie qui attire de plus en plus d’admirateurs. Au point de mettre un agent de sécurité à sa disposition.

Pas évident de gérer la célébrité du jour au lendemain, d’autant plus quand on travaille chez Carrefour où vous pouvez être facilement accessible. Dans le quartier de Grenoux, à Laval, le magasin Carrefour est devenu un lieu de curiosité inattendu.

En effet, depuis février 2025, plusieurs jeunes caissiers, accompagnés de leur community manager, publient régulièrement des vidéos sur TikTok mêlant chorégraphies, sketches et tranches de vie du magasin.

Ces contenus, initialement modestes, ont explosé en ce mois de décembre, avec certains posts dépassent les 7 millions de vues. Le compte du magasin, suivi par près de 100 000 abonnés, a été temporairement suspendu après un afflux massif de faux comptes créés par des internautes cherchant à imiter ou usurper l’identité des jeunes caissiers.

Parmi ces jeunes employés, il y a Léonie, étudiante travaillant le week-end, qui est devenue la figure centrale de ce succès viral. L’engouement autour d’elle a contraint la direction à mobiliser un agent de sécurité pour protéger la jeune femme des visiteurs, souvent adolescents, venus la voir. Une démarche expliquée par Angélique Durchon, directrice du magasin, à ICI Mayenne.

« Il s’agit d’un public jeune, qui à la sortie de l’école, est allé à l’hypermarché. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons décidé de poster un agent de sécurité, pour protéger la jeune femme »

Une exposition soudaine qui suscite en engouement indésirable

Si certains habitants saluent ce rayonnement pour Laval, d’autres s’inquiètent pour la sécurité de Léonie. Clara, vendeuse dans la galerie commerciale, rapporte des « attroupements de jeunes garçons qui crient le prénom » de la caissière. La multiplication des faux comptes et des tentatives d’usurpation d’identité a renforcé leur besoin de vigilance. Les jeunes influenceurs ont également été confrontés à des prises d’images à leur insu dans les rayons et à des commentaires insultants.

D’autres apprentis influenceurs du supermarché, comme Agathe, étudiante à l’EFAP de Rennes, vivent leur nouvelle popularité avec prudence comme elle le confie à la radio locale.

« C’est un choc, tout le monde m’en parle »

Elles envisagent de créer un compte BeReal, l’application de partage de photos instantanées, pour mieux contrôler leur image et montrer les coulisses de leur quotidien. Face au succès, Carrefour France a publié une vidéo officielle avec l’équipe de Laval sur son compte TikTok. Pour la community manager Ilham Chairi Roussel, l’objectif reste de montrer l’ambiance du magasin :

« Au début, c’était simplement du divertissement, et cela doit le rester. Cela apporte une très bonne ambiance à l’équipe ».

La volonté reste celle de poursuivre cette stratégie digitale locale mêlant proximité et visibilité nationale. Cependant, cette exposition de jeunes étudiants semble avoir des conséquences fâcheuses sur le mode de vie de ces derniers qui doivent se faire plus discrets dans leur quotidien.