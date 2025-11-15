Une randonneuse de 20 ans alerte les secours de montagne car elle a froid aux...pieds

Par |

Secouristes de montagne

Le week-end dernier, des gendarmes de haute montagne ont reçu un message d’alerte qui a laissé les secouristes bouche bée.

Mieux vaut prévenir que guérir (à quelques exceptions près). Une jeune femme vient de l’apprendre à ses dépens.

Ce dimanche 9 novembre, les gendarmes de haute-montagne des Pyrénées ont reçu un message d’alerte pour le moins inquiétant, aux alentours de 17 heures 30, rapporte France 3 Occitanie.

Celui-ci indiquait qu’une randonneuse de 20 ans était mal en point au niveau du secteur du refuge du Rulhe, au-dessus d’Aston, à près de 2400 mètres d’altitude, détaillent nos confrères.

Refuge du RulheCrédit Photo : Wikimédia

Impossible de contacter la victime

Selon les premiers éléments, la vingtenaire semblait en état d’hypothermie. Face à l’urgence de la situation, les secouristes étaient prêts à intervenir pour lui venir en aide, mais la réalité était tout autre.

La victime a activé sa balise GPS depuis son téléphone portable pour prévenir les gendarmes. Mais ces derniers n’ont pas réussi à entrer en contact avec elle en raison de l’absence de réseau.

« Le SMS d’alerte tombe sur des plateformes. Ce ne sont jamais les mêmes. Parfois elles sont situées au Canada, parfois aux États-Unis ou en Europe. Les messages nous sont ensuite transmis. C’est compliqué. On passe par la plateforme, on pose des questions et cette dernière renvoie des SMS via les satellites », explique le lieutenant Jean-Marc Galin à nos confrères.

Une randonneuse qui a froidCrédit Photo : iStock

Les secouristes annulent l’opération

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe présente ce jour-là est tombée des nues en découvrant ce qu’il s’est passé réellement.

La promeneuse peu expérimentée était en excellente santé. Cette dernière avait juste froid.. aux pieds. C’est pour cette raison qu’elle a décidé d’alerter les secours. Résultat : les gendarmes ont stoppé l’opération de sauvetage.

Gros plan sur des chaussures de randonnées de femmeCrédit Photo : iStock

« Le lendemain, je suis allé patrouiller dans le secteur où étaient les trois jeunes randonneurs et je les ai croisés alors qu’ils redescendaient. Je leur ai expliqué qu’il ne fallait pas déclencher une alerte pour ça. Ils ont compris le message », assure le lieutenant.

Avant d’ajouter :

« Le problème, c’est qu’on est de plus en plus confrontés à des personnes qui n’ont pas les codes de la montagne. Pour eux, c’est un terrain de sport. Ils n’ont pas l’équipement nécessaire et ne se renseignent pas toujours sur les conditions climatiques. Si on intervient pour ce type d’alerte, on prend le risque de passer à côté d’une véritable urgence ».

À bon entendeur !

Source : France 3 Occitanie
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
As You Stood By sur Netflix
Cette série coréenne est déjà N°1 sur Netflix et brise le coeur des fans qui n'arrivent pas à s'en remettre
Extrait tiré de Des voeux pour un génir
« Le meilleur du meilleur » : les spectateurs sont scotchés par cette série sud-coréenne qui cumule déjà 102 millions d'heures de vue sur Netflix
Image tirée de la série Netflix Hostage
À peine sortie, cette nouvelle série Netflix est déjà qualifiée de « meilleure mini-série » depuis Adolescence
Les acteurs de
Cette nouvelle série Netflix avec Jason Bateman rend accros les fans de la série «Ozark»
Image tirée de la série « Alice in Borderland »
À peine sortie, cette série Netflix est déjà numéro 1 et les spectateurs l'adorent