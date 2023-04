Vaiana, le Disney culte, va être adapté en film live-action, avec Dwayne Johnson dans le rôle de Maui

Dans une vidéo publiée sur YouTube, les studios Disney ont annoncé qu’une adaptation en live-action de Vaiana était en préparation.

Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Mulan, Dumbo… De nombreux dessins animés de Walt Disney sont revisités et adaptés en film. Alors que La Petite Sirène sera bientôt au cinéma, Disney serait déjà en train d’adapter un nouveau film d’animation qui n’est autre que Vaiana, la légende du bout du monde.

Crédit photo : Disney

“Comme son prédécesseur animé, le film célébrera les îles, les communautés et les traditions des insulaires du Pacifique vues à travers les yeux d’une jeune femme désireuse de tracer sa propre vie. Le voyage de découverte de soi et de réflexion de Vaiana sur la vie de ses ancêtres a conquis le monde entier, tout comme sa nouvelle amitié avec un demi-dieu exilé comme Maui”, a déclaré Disney dans un communiqué.

Un remake de Vaiana

Ce film d'animation est sorti en 2016 et va déjà être réadapté. Disney a révélé ce grand projet en partageant une vidéo sur YouTube, où l’on peut voir Dwayne Johnson, qui jouera le personnage de Maui dans le film.

“C’est avec émotion que je vous annonce que nous allons porter la belle histoire de Vaiana sur grand écran pour un live action ! Je suis ravi de m’associer à Disney Studios pour raconter notre histoire à travers la musique et la danse, des éléments très chers au peuple polynésien. Cette histoire représente ma culture et elle est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspiré par le mana (force spirituelle) et l’esprit de mon grand-père, le grand chef Peter Maivia, est une chose qui est chère à mon coeur”, a déclaré l’acteur.

Pour le moment, on ne sait pas encore qui interprétera le rôle de Vaiana, ni quand le film sortira. Il faudra faire preuve de patience pour voir ce nouveau film qui devrait sortir sur grands écrans.