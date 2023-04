Selon une étude, cette célèbre ville de France serait la plus mortelle d'Europe lors d'une canicule

Selon une étude, une ville française serait la plus dangereuse et mortelle d’Europe en cas de canicule. On vous en dit plus.

Coup dur pour cette ville de France. D’après une étude menée sur 800 villes d’Europe par Eurostat et Copernicus, organismes de surveillance du climat en Europe, la ville la plus dangereuse de France en cas de canicule serait Paris. Oui, vous avez bien lu. La capitale de la France serait très dangereuse en cas de très fortes chaleurs. Selon des informations de l’Insee, à l’été 2022, l’excès de mortalité a été estimé à 11 000 morts, sur les trois fortes périodes de chaleur.



Crédit : IStock

Comme l’indiquent le site Geo, ainsi que nos confrères de chez Futura, pour obtenir ce résultat, les experts ont analysé “entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019, les données de 854 villes européennes”. Ainsi, ils ont épluché des “relevés météo aux différents types d’infrastructures présents, en passant par les chiffres démographiques concernant les adultes de plus de 20 ans et les facteurs socioéconomiques, topographiques et environnementaux.” Face à ces résultats, les chercheurs ont pu estimer les risques de surmortalité pour chacune des villes d’Europe. Paris arrive donc en tête de liste.

À voir aussi

Quel pronostic pour l’été 2023 ?

Et rien n’est rassurant pour l’avenir. Selon l’étude, les températures pourraient encore grimper dans les années à venir. Et si Paris connaît ces pics de chaleurs si extrêmes, c’est notamment à cause du phénomène “d'îlot de chaleur urbain” qui augmente parfois les températures et le ressenti de 10°c supplémentaires. Enfin, en deuxième place des villes les plus mortelles, on retrouve Londres. En clair, en canicule, on évite les grandes villes.

Crédit : IStock