Autoroute : une opération de grande ampleur pour sensibiliser au danger de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre

Ce vendredi 3 août, une opération nommée “Stop mégots” était organisée sur une aire d’autoroute entre Marseille et Nice. L’objectif : inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par la fenêtre et les avertir des conséquences.

Les Français ont de nombreuses mauvaises habitudes quand ils conduisent. D’après une récente étude, un quart des Français continuent de jeter leurs déchets par la fenêtre, dont leurs mégots de cigarette. Malheureusement, ce geste a des conséquences désastreuses pour l’environnement. Quand ils ne sont pas bien éteints, les mégots peuvent enflammer la végétation environnante et créer des feux de forêt. En réalité, 95% des départs de feux sont d’origine humaine. En plus de cela, un mégot met des années à se décomposer dans la nature, ce qui engendre une forte pollution.

Crédit photo : iStock

Pour sensibiliser les automobilistes et les inciter à ne plus jeter leurs mégots par la fenêtre ou par terre, une opération de grande ampleur a été menée ce vendredi 2 août. Intitulée “Stop mégots”, elle avait pour objectif de sensibiliser les automobilistes sur cette mauvaise habitude.

De nombreux mégots sur les routes

L’opération a eu lieu sur l’aire d’autoroute de Vidauban, entre Marseille et Nice. Toute la journée, des bénévoles se sont mobilisés et sont allés à la rencontre des fumeurs. Ils leur ont distribué des cendriers de poche, dans lesquels mettre leurs mégots pour les jeter plus tard. En plus de cela, les bénévoles ont fait de la prévention en rappelant des chiffres alarmants.

“Il faut avoir en tête que sur l’autoroute, un fumeur sur quatre jette encore son mégot par la fenêtre. 100 mégots de cigarette sont jetés par kilomètre et par jour dans un seul sens de circulation”, alerte Laura Tardivo, chargée de communication de Vinci Autoroutes, à France 3.

Crédit photo : iStock

Actuellement, 8 massifs forestiers de la région sont fermés à cause des risques d’incendie, accrus par la sécheresse mais aussi le comportement des automobilistes.

“Dans les jours qui viennent, les conditions de températures et de vent seront réunies. Face au risque, les seuls éléments sur lesquels on peut jouer, c’est l’allumage, la flamme et la chaleur. La cigarette est l’un de ces éléments”, précise le Lieutenant-colonel des pompiers du Var, Michel Persoglio.

Au total, 25 000 cendriers de poche ont été distribués lors de cette opération. Les bénévoles espèrent maintenant que leur message est passé et que les conducteurs changeront leurs habitudes.