Caroline du Sud : une tempête de grêle incroyable a été filmée par une habitante

Une tempête de grêle s’est abattue en Caroline du Sud. L’averse de grêlons, gros comme des balles de tennis, a été filmée par une habitante.

Il y a quelques jours, les États-Unis ont été confrontés à une vague d’intempéries dévastatrices. Des tornades se sont abattues sur le Texas et la Louisiane, et l’Arkansas ainsi que la Caroline du Sud ont été confrontés à de violentes averses de grêle.

À Aynor, en Caroline du Sud, l’une de ces tempêtes de grêle a été filmée par une habitante, Emily Williams.

Une tempête de grêle dévastatrice

Sur la vidéo prise par Emily Williams, on peut voir des énormes grêlons tomber dans le jardin et sur la maison de l’habitante. Au fur et à mesure que le temps passe, l’herbe du jardin est recouverte de grêlons et devient de plus en plus blanche. Paniquée, la jeune femme a affirmé qu’elle n’avait jamais vu une telle tempête dans sa ville.

Crédit photo : iStock

Les grêlons, d’une taille équivalente à celle d’une balle de tennis ou de baseball, ont créé de nombreux dégâts chez Emily Williams. En effet, le toit, les gouttières et le revêtement de sa maison ont été endommagés par la tempête de grêle.

En une semaine, 13 tornades ont déferlé sur la Caroline du Sud. À cause de ces violentes tempêtes, 14 maisons ont été détruites et 5 autres ont été endommagées.