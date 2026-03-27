Ce magnifique département regroupe 4 des plus beaux villages de France

Vous aimez partir à la découverte des petits villages français ? Direction un département exceptionnel, qui regroupe quatre des “plus beaux villages de France”.

La France est riche en villages, tous plus charmants les uns que les autres. Entre cités médiévales, petites ruelles pavées, centres historiques, communes fleuries, il y en a pour tous les goûts.

Pour récompenser les villages les plus emblématiques de France, une association élit régulièrement les “Plus beaux villages de France”. Ces derniers sont désignés selon plusieurs critères comme le nombre d’habitants, la présence de monuments protégés ainsi que le patrimoine, l’architecture et l’environnement du lieu. C'est notamment le cas de cette commune de Normandie, qui a récemment reçu cette belle distinction.

Si vous voulez visiter ces villages ayant reçu ce prestigieux label, rendez-vous dans le Gard, un département qui regroupe quatre des plus beaux villages de France. Voici lesquels.

Montclus

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Situé aux portes de l’Ardèche, le village de Monclus abrite des ruelles médiévales, un château datant du 13ème siècle, une église romane et un ancien monastère bénédictin troglodyte. D’après le site des Plus beaux villages de France, vous pouvez aussi faire le plein de nature en vous promenant sur des plages de galets, en faisant du kayak et en admirant les vignes et les champs de lavande.

La Roque-sur-Cèze

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La Roque-sur-Cèze est un village en hauteur, qui se dresse sur un piton rocheux. Pour y accéder, vous pouvez traverser un pont médiéval à douze arches datant du 13ème siècle. À l’intérieur du village, on retrouve une belle chapelle romane ainsi que des maisons de pierre blondes. Entre vignes, pierres et rivières, les paysages sont très diversifiés.

Aiguèze

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Situé sur les hauteurs des Gorges de l’Ardèche, le village d’Aiguèze possède une architecture remarquable. Il est possible d’admirer le patrimoine médiéval de la commune et de se promener dans les ruelles pavées. Selon Ouest-France, vous pouvez également emprunter le chemin de ronde du château pour admirer un superbe point de vue sur les vignes, la rivière de l’Ardèche et le mont Ventoux.

Lussan

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Cette cité fortifiée est un haut lieu de production de soie. On y retrouve le château de Lussan qui offre un beau panorama sur les Cévennes, les monts d’Ardèche et le mont Ventoux. Lussan est une commune aux rues étroites, chargée d’histoire. Non loin de là, il est possible de s’aventurer dans les Gorges des Concluses, qui ont été creusées par la rivière de l’Aiguillon.

En plus de ces villages historiques, pensez à visiter le Pont du Gard, Uzès, Aigues-Mortes ou encore Nîmes et ses impressionnantes arènes.