Voici le nombre d'heures précis que vous devez dormir la nuit selon votre âge, d'après les autorités sanitaires

Un homme dort

Au cours de notre vie, nous n’avons pas les mêmes besoins en sommeil. Voici le nombre d’heures que vous devez dormir selon votre âge.

Pour être en bonne santé, nous devons avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, mais aussi faire attention à notre sommeil. En effet, ce dernier est très important pour que l’on soit reposé et en forme le lendemain.

Une femme âgée dortCrédit photo : iStock

Mais une question se pose : combien d’heures devons-nous dormir par nuit ? La réponse varie selon notre âge, comme le démontrent les autorités sanitaires. En moyenne, les Français dorment 6h41 par nuit, mais est-ce vraiment suffisant ?

Combien d’heures dormir selon son âge ?

D’après des informations rapportées par le magazine Psychologies, les bébés et les nouveau-nés ont besoin de dormir entre 14h et 17h par jour. Comme c’est au cours de cette période que se forment les connexions neuronales, les bébés ont besoin de beaucoup de sommeil.

Un bébé dortCrédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Les adolescents âgés de 14 à 17 ans ont quant à eux besoin de dormir entre 8h et 10h chaque nuit. Le nombre d’heures descend ensuite pour les adultes, qui ont besoin de 7h à 8h de sommeil. Il est également recommandé de se coucher tôt et jamais après cette heure précise afin de préserver votre santé.

Enfin, les personnes âgées de plus de 65 ans ont besoin de dormir entre 7h et 8h par nuit. Comme l’explique 20 Minutes, à cet âge, la production de mélatonine baisse, le sommeil devient moins fréquent et plus léger.

Des chiffres à nuancer

Si ces estimations ont été recommandées par les autorités sanitaires, elles doivent être adaptées à chacun. En effet, une personne peut avoir plus ou moins besoin de sommeil qu’une autre, en fonction de ses gènes et de son besoin de récupération.

“Il y a des courts dormeurs, qui se contentent de dormir 6 heures, et des gros dormeurs qui eux, ont besoin de 9 heures ou plus pour être en forme”, a indiqué le neurologue Marc Rey, à CNEWS.

En plus de cela, les femmes auraient besoin de plus de sommeil que les hommes puisqu’elles devraient dormir 28 minutes de plus. Ainsi, il est préférable de suivre ces estimations pour connaître le nombre d’heures minimales à dormir chaque nuit, afin d’être sûr d’être en forme le lendemain et être en bonne santé.

