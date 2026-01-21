Voici l'âge précis auquel votre force et votre endurance commencent à diminuer (c'est bien plus tôt que ce qu'on pensait)

Par |

Groupe de personnes âgées à un cours de fitness

L’activité physique est un bon reflet de la santé d’une personne. Des chercheurs suédois ont voulu savoir à partir de quand survient le déclin physique à l’âge adulte. Vous allez voir que c’est bien plus tôt qu’on le pense.

Une vaste étude a testé le niveau physique des participants durant l’âge adulte

On sait qu’avec l’âge, la capacité physique diminue. Cependant, ce déclin commence bien plus tôt qu’on le pense. Une vaste étude suédoise, menée par des chercheurs de l’Université de Solna, a suivi 427 personnes durant 47 ans. Basée sur la cohorte suédoise « Activité physique et forme physique », l’étude a débuté en 1971 avec des participants des deux sexes nés en 1958, précise un communiqué.

Les chercheurs ont ainsi fait passer des tests physiques aux participants à plusieurs reprises durant leur vie d’adulte. Aidés par des professionnels, les participants ont été testés sur leurs capacités en aérobie, précise Fox News. Le but étant d’évaluer leur consommation maximale d’oxygène afin de mesurer leur capacité cardiovasculaire.

Durant ces tests, les participants étaient évalués sur leur force musculaire et leur endurance à travers des exercices de préhension et de mouvements répétés. Les chercheurs ont ainsi pu observer des changements propre à chaque individu en prenant en compte leur sexe, leur âge, leur poids et leurs habitudes d’activité physique, pour des résultats plus précis.

Les performances physiques commencent à décliner à partir de 35 ans

Couple faisant des exercices fessiers à la salle de gymCrédit photo : dusanpetkovic/ iStock

En procédant de cette manière, les chercheurs suédois ont pu suivre une tendance en matière de performance physique. Ils notent ainsi dans leur étude que les performances physiques atteignent leur pic au début de l’âge adulte. Mais qu’elles commencent à décliner dès 35 ans.

Pas de panique cependant. Perdre en performance physique au milieu de la trentaine ne signifie pas pour autant que l’on est vieux. Il s’agit d’un processus normal. D’ailleurs, les personnes qui sont physiquement actives conservent un niveau de forme physique plus élevé que si elles ne faisaient rien. Malgré tout, cette activité physique n’empêche pas complètement le déclin lié à l’âge.

Séniors faisant de l'exercice physiqueCrédit photo : LightFieldStudios/ iStock

Par ailleurs, l’étude prouve qu’il n’est jamais trop tard pour se mettre à l’activité physique. Elle révèle que les personnes ayant augmenté leur niveau d’activité physique plus tard dans leur vie « ont amélioré leur capacité physique d'environ 5 à 10 % ». Il n’y a donc pas d’âge pour commencer à s’y mettre.

Enfin, comme le souligne Fox News, l’étude n’a été menée qu’en Suède où l’environnement, le milieu social et le contexte génétique peuvent être différents d’autres populations. L’alimentation, la profession et l’état de santé des participants n’ont pas été pris en compte pour l’étude. Cette dernière reste cependant un bon indicateur de l’impact de l' activité physique sur la santé.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Enseigne Lidl
Cet accessoire indispensable pour garder la forme en 2026 est vendu à -40% chez Lidl
Des jeunes filles en plein match de basket
45 % des adolescentes délaissent aujourd’hui la pratique du sport, voici pourquoi
Arlindo de Souza
Connu pour s’injecter de l’alcool et de l’huile minérale, le “Popeye brésilien” s’est éteint à 55 ans
Le chanteur Ed Sheeran
Ed Sheeran dévoile sa nouvelle silhouette athlétique et choque ses fans
Sportif faisant une pause à la salle de gym
Ce sport méconnu brûle 1000 calories en 47 minutes, il est parfait pour maigrir vite !