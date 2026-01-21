Voici l'âge précis auquel votre force et votre endurance commencent à diminuer (c'est bien plus tôt que ce qu'on pensait)

L’activité physique est un bon reflet de la santé d’une personne. Des chercheurs suédois ont voulu savoir à partir de quand survient le déclin physique à l’âge adulte. Vous allez voir que c’est bien plus tôt qu’on le pense.

Une vaste étude a testé le niveau physique des participants durant l’âge adulte

On sait qu’avec l’âge, la capacité physique diminue. Cependant, ce déclin commence bien plus tôt qu’on le pense. Une vaste étude suédoise, menée par des chercheurs de l’Université de Solna, a suivi 427 personnes durant 47 ans. Basée sur la cohorte suédoise « Activité physique et forme physique », l’étude a débuté en 1971 avec des participants des deux sexes nés en 1958, précise un communiqué.

Les chercheurs ont ainsi fait passer des tests physiques aux participants à plusieurs reprises durant leur vie d’adulte. Aidés par des professionnels, les participants ont été testés sur leurs capacités en aérobie, précise Fox News. Le but étant d’évaluer leur consommation maximale d’oxygène afin de mesurer leur capacité cardiovasculaire.

Durant ces tests, les participants étaient évalués sur leur force musculaire et leur endurance à travers des exercices de préhension et de mouvements répétés. Les chercheurs ont ainsi pu observer des changements propre à chaque individu en prenant en compte leur sexe, leur âge, leur poids et leurs habitudes d’activité physique, pour des résultats plus précis.

Les performances physiques commencent à décliner à partir de 35 ans

Crédit photo : dusanpetkovic/ iStock

En procédant de cette manière, les chercheurs suédois ont pu suivre une tendance en matière de performance physique. Ils notent ainsi dans leur étude que les performances physiques atteignent leur pic au début de l’âge adulte. Mais qu’elles commencent à décliner dès 35 ans.

Pas de panique cependant. Perdre en performance physique au milieu de la trentaine ne signifie pas pour autant que l’on est vieux. Il s’agit d’un processus normal. D’ailleurs, les personnes qui sont physiquement actives conservent un niveau de forme physique plus élevé que si elles ne faisaient rien. Malgré tout, cette activité physique n’empêche pas complètement le déclin lié à l’âge.

Crédit photo : LightFieldStudios/ iStock

Par ailleurs, l’étude prouve qu’il n’est jamais trop tard pour se mettre à l’activité physique. Elle révèle que les personnes ayant augmenté leur niveau d’activité physique plus tard dans leur vie « ont amélioré leur capacité physique d'environ 5 à 10 % ». Il n’y a donc pas d’âge pour commencer à s’y mettre.

Enfin, comme le souligne Fox News, l’étude n’a été menée qu’en Suède où l’environnement, le milieu social et le contexte génétique peuvent être différents d’autres populations. L’alimentation, la profession et l’état de santé des participants n’ont pas été pris en compte pour l’étude. Cette dernière reste cependant un bon indicateur de l’impact de l' activité physique sur la santé.