Voici le nombre d'amis précis qu'il faut avoir pour être heureux, selon une étude

À l’heure du numérique, on a peut-être tendance à minimiser les relations humaines. Pourtant, avoir des amis et des relations avec autrui a un impact des plus importants sur notre santé et notre bonheur.

Les amitiés font du bien à notre santé

Combien d’amis faut-il dans la vie pour être heureux ? Difficile de répondre à cette question, pourtant la science dévoile la réponse. Il faut dire qu’avec les amitiés virtuelles, on perd facilement le compte. Cependant, la science est formelle, ce sont bien les amitiés et relations en chair et en os qui influent sur la qualité de vie.

Le psychiatre Robert Dunbar définit l’amitié comme ceci : « nos relations et le bonheur que nous éprouvons dans nos relations ont une influence considérable sur notre santé. » D’ailleurs, la science précise qu’avoir un certain nombre d’amis augmente les bénéfices sur la santé.

Toutes les relations comptent pour être heureux et en bonne santé

Les chercheurs de l’Université d’Harvard, qui planchent sur le sujet depuis 1938, affirment que passer de zéro à une relation proche est déjà significatif. Et ce, peu importe qu’il s’agisse d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un partenaire. Le plus important est de bâtir une relation solide avec cette personne.

Malgré tout, élargir ce cercle de relations est encore plus bénéfique. Ainsi, pour Robert Dunbar, le nombre idéal d’amis proches à avoir serait de 5. C’est d’ailleurs ce que confirment des études de 2016 et de 2020. Elles ont constaté que les personnes avec six amis ou plus étaient en meilleure santé plus longtemps. Il en était de même pour les femmes d’âge moyen possédant trois amis proches.

En plus des amis proches, Robert Dunbar ajoute qu’il faut élargir son cercle : des proches réguliers que l’on côtoie (à la salle de sport, dans un club), puis un réseau élargi de contacts (collègues, voisins, vendeurs…). Selon lui, nos relations stables peuvent atteindre un total de 150.

Cela dit, il ne faut pas confondre quantité et qualité. Nouer des relations stables, solides et durables améliore la santé mentale. Toutes ces relations, qu’elles soient prolongées ou non, participent au développement d’un tissu relationnel vital pour le bonheur et la santé. En plus, elles préviennent de l’isolement et renforcent la confiance en soi. Vous savez désormais que chaque relation est importante pour votre bien-être.