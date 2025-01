Pour la première fois depuis 100 ans, ce département français gagne des habitants

L’Insee a révélé qu’un département français voit sa population augmenter pour la première fois depuis un siècle. Un phénomène permis grâce à la qualité de l’environnement et le prix des logements qui attire de plus en plus d’habitants.

173 ! C’est le nombre de nouveaux habitants recensés par l’Insee qui ont trouvé leur pied-à-terre dans un département historiquement délaissé par ses habitants. En effet, cela faisait un siècle que la population de ce département n’avait pas augmenté selon l’Insee.

Le département en question n’est autre que le Cantal, faisant partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa résurrection démographique s’explique notamment par la possibilité d’obtenir des biens de grande surface pour un prix moins élevé que dans d’autres départements.

En outre, la qualité de l’air, de l’environnement et la proximité avec la nature sont également des atouts indéniables qui séduisent de plus en plus de Français. De Saint-Flour à Mauriac, en passant par le chef-lieu Aurillac, le Cantal a donc le vent en poupe.

Un village gagne 66 habitants en 6 ans

Mais il n’y a pas forcément que les grandes villes qui profitent de ce regain d’intérêt. TF1 met notamment en lumière l’exemple du village de Lacapelle-del-Fraisse, qui compte environ 400 habitants. Sur les six dernières années, le village a accueilli 66 nouveaux résidents grâce au travail de la mairie, qui a tout fait pour attirer de nouveaux habitants.

Le maire de la commune met notamment en avant un lotissement de 5-6 maisons construit pour accueillir de nouvelles personnes, ainsi qu’une résidence qui a séduit beaucoup de seniors. La tendance démographique croissante n’est pas prête de s’arrêter puisque l’édile évoque trois terrains vierges prêts à être achetés par de potentiels futurs habitants.

Grâce à cette poussée démographique, l’école a même dû ouvrir une nouvelle classe. De bon augure pour l’avenir du département, devenu une destination de choix pour des citadins en quête d’espace et de tranquillité.