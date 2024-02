Voici le département français où la qualité de vie est la plus saine, selon une nouvelle étude

Le groupe Zava, expert en téléconsultation médicale, a dressé un classement des départements français selon la qualité de vie et le bien-être de leurs habitants. Voici le département où il faut vivre pour mener une vie saine.

Savez-vous dans quel département français faut-vivre pour avoir une vie saine ? Pour le savoir, l’expert en téléconsultation médicale Zava a mené une étude sur le sujet.

Les chercheurs ont analysé les différents départements français et ont défini les lieux où le bien-être des habitants est prioritaire. Ils ont pris en compte le nombre d'espaces verts dans les départements ainsi que les infrastructures sportives variées, les sentiers de randonnée et l’indice de pollution.

Quel département pour vivre une vie saine ?

Finalement, le département où les Français sont plus propices de vivre une vie saine est celui des Alpes-de-Haute-Provence, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec un score de bien-être de 8,10/10, ce département est le plus sain de France.

“Cela s’explique par ses 22,90 espaces verts pour 100 000 habitants, ses 651 sentiers de trail, de randonnée et de course ainsi que ses 7,33 centres sportifs pour 100 000 habitants. Avec le troisième plus grand nombre d’espaces de baignade après l’Hérault et le Vaucluse, il offre aux Bas-Alpins 434,41 espaces pour 100 000 personnes”, a analysé le groupe Zava.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, on enregistre un faible score de pollution dans ce département qui s’élève à seulement 1,58/10. Cet indice de pollution n’a été battu que par un seul autre département français : les Hautes-Alpes (1,03/10) qui occupe la cinquième place du classement.

Sur le podium, on retrouve donc le département des Alpes-de-Haute-Provence suivi des Hautes-Pyrénées et de la Lozère grâce à leurs nombreux espaces verts et sentiers de randonnée. Se succèdent ensuite le Lot, les Hautes-Alpes, l’Aveyron, l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Au total, sept départements situés en Occitanie sont situés dans le top 10 du classement, ce qui fait de cette région la plus saine de France.