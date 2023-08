Cet éboueur marche de Paris à Marseille pour nettoyer les routes et a déjà ramassé 2,6 tonnes de déchets en une semaine

Ludovic Franceschet, éboueur, s’est lancé un grand défi : marcher de Paris à Marseille pour ramasser le plus de déchets possible. Son objectif : nettoyer la nationale 7 et sensibiliser la population à jeter ses déchets dans la poubelle.

Ludovic Franceschet est un éboueur âgé de 47 ans qui a décidé de parcourir 800 kilomètres en marchant pour relier Paris à Marseille. Sur sa route, l’éboueur compte ramasser tous les déchets qu’il verra avec un roule-sac et une pince.

Son défi est rapidement devenu populaire sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, où il cumule près de 300 000 abonnés. Sur le réseau social, l’éboueur le plus connu de France publie des vidéos pédagogiques sur son métier et sensibilise les internautes sur l’importance de la propreté.

Sensibiliser à la propreté

Parmi ses abonnés, deux d’entre eux ont décidé de l’accompagner dans son voyage : Tony et Maxime, tous les deux âgés de 22 ans. En plus de cela, Ludovic voyagera aux côtés de Patrick, qui conduira le camping-car utile pour se reposer sur la route.

“Grâce à Ludovic, je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment trop de déchets au bord de la route ou dans la nature, a expliqué Tony. Honnêtement, moi aussi je jetais mes papiers par terre avant. Donc je me suis senti coupable. Le rejoindre sur ce projet, c’est un peu pour me faire pardonner.”

Tout ce qu’il y a de plus toxique et pour la planète et pour nous #ParisMarseille23 protoxyde d’azote

3,3 L pic.twitter.com/sF2oABKThF — Ludovic ? (@ludovicf_off) August 3, 2023

L’objectif de Ludovic est de rendre le monde plus propre et de sensibiliser le plus grand nombre à ne rien jeter par terre.

“Je veux faire comprendre que jeter ses déchets à la poubelle, ce n’est pas difficile. Tout le monde peut y arriver. C’est un geste qui devrait être normal”, a-t-il indiqué.

Déjà 2,6 tonnes de déchets récoltés

L’éboueur est parti de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris le 1er août 2023. Il estime qu’il arrivera à Marseille le 24 septembre prochain. Pour y arriver, Ludovic souhaite marcher le long de la nationale 7, une route très fréquentée lors des départs en vacances.

Depuis leur départ, Ludovic et ses partenaires ont déjà collecté 2,6 tonnes de déchets. Ils ont notamment été frappés par le nombre de détritus qu’ils ont récolté à Orly : plus de 140 kg de déchets en une seule journée. “L’horreur”, selon l’éboueur.

“Le plus souvent, ce sont des emballages, des bouteilles en plastique, des paquets de cigarettes… Il y en a partout. Hier, en arrivant à la forêt de Fontainebleau, on a récupéré près de 1 500 canettes ! Ce n’est quand même pas compliqué de les jeter à la poubelle”, a indiqué Ludovic.

Ce n’est pas la première fois que Ludovic réalise un défi de ce genre. En août 2022, l’éboueur avait fait le tour de Paris pour nettoyer les rues et ramasser le plus de déchets possible dans la capitale. À terme, il aimerait faire un tour de France avec le même objectif.