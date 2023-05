D'éboueur à avocat : le parcours extraordinaire de cet Américain doté d'une volonté de fer

Aux États-Unis, un ancien éboueur a obtenu son diplôme de droit à la prestigieuse université de Harvard. Une belle victoire pour celui qui a enduré un grand nombre d’épreuves difficiles au cours de sa vie.

Souvenez-vous ! Il y a deux ans, nous vous racontions l’histoire de Rehan Staton, un Américain qui exerçait le métier d’éboueur pour financer ses études. Grâce au soutien de ses collègues et de sa famille, le jeune homme avait fini par être admis à l’université de Harvard.

Crédit Photo : Rehan Staton

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rehan Staton peut être fier de son parcours. En effet, il vient de décrocher son diplôme de droit. Il s’installera bientôt à New York, où il travaillera dans un prestigieux cabinet d’avocats.

Un début de vie compliqué

L’enfance de Rehan Staton a été marquée par plusieurs traumatismes : sa mère a quitté le foyer familial alors qu’il était âgé de huit ans et son père a dû cumuler plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille.

Au lycée, Rehan rêvait de devenir boxeur professionnel, mais une blessure à l’épaule a anéanti tous ses espoirs. Comme ses résultats scolaires étaient insuffisants, il n’a pas été mesure de s’inscrire à l’université.

Crédit Photo : Rehan Staton

À l’époque, le jeune homme avait alors accepté un job d’éboueur pour aider sa famille. Selon ses dires, ce sont ses collègues qui l’ont encouragé à poursuivre ses études supérieures.

Ce dernier a finalement été accepté à la Bowie State University, où il a obtenu une licence. Sa persévérance lui a ensuite permis de décrocher, en 2018, un diplôme à l’Université du Maryland. Une fois cette étape terminée, il a occupé un poste de consultant au sein d’une entreprise.

Crédit Photo : Rehan Staton

Parallèlement, Rehan étudiait pour son LSAT, un test d'admission à la faculté de droit. C’est dans ce contexte que l’étudiant a été accepté à Harvard. Touché par son histoire, l’acteur américain Tyler Perry s’était engagé à financer l’intégralité de ses études.

Crédit Photo : Rehan Staton

Une success story à l’américaine

Comme le précise ABC News, la remise des diplômes s’est déroulée le jeudi 25 mai. Une chose est sûre : la success story de Rehan comble de joie les élèves et les professeurs de la faculté de droit américaine :

«Il a enduré beaucoup d'obstacles, et cela fait partie de son identité, mais cela ne la définit pas non plus», a déclaré une conférencière à la chaîne de télévision.

Crédit Photo : Rehan Staton

Tout au long de ses études, le jeune avocat de 27 ans a fait en sorte d’aider financièrement le personnel de l’établissement. Il a notamment collecté 70 000 dollars (environ 65 000 euros) pour les concierges et le personnel de soutien à l’éducation de l’université.

«Il n'oublie pas d'où il vient et je crois vraiment que cela fera toujours partie de son histoire».