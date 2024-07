Cette carte dévoile la température alarmante qu'il fera dans votre ville dans les prochaines années

Matthew Fitzpatrick, écologiste, a créé une carte nous permettant de connaître le climat de notre ville en 2080. Des prévisions qui font froid dans le dos.

Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus. Les scientifiques sont formels : d’ici quelques années, les températures vont encore augmenter dans le monde et les phénomènes naturels seront de plus en plus intenses. Les épisodes de sécheresse vont se succéder, les eaux vont monter et les risques d'inondation seront plus fréquents.

Pour éveiller les consciences à ce sujet et faire comprendre que le changement climatique va impacter tout le monde, Matthew Fitzpatrick, écologiste spatial à l’université du Maryland, a créé une carte interactive. Le concept ? La carte prévoit le climat qu’il fera dans votre ville en 2080 en la comparant avec une autre ville actuelle. Dans 60 ans, Lille aura par exemple le même climat que Bordeaux tandis qu’il fera aussi chaud à Montpellier qu’à Palerme (Sicile) actuellement.

Crédit photo : Matthew Fitzpatrick

Des records de chaleur

Selon les données de cette carte, la température va beaucoup augmenter en France d’ici les prochaines années. À Paris, si les émissions de CO2 ne diminuent pas, les étés seront 5,8 degrés plus chauds et 13,8% plus secs qu’aujourd’hui. Même chose en hiver : il fera 3,6 degrés supplémentaires et l’humidité augmentera de 18,3%. Ainsi, l’Île-de-France aura le même climat que celui des Marches en Italie actuellement.

Crédit photo : iStock

Le sud de la France va également être très impacté par la chaleur. À Toulouse, comptez 6,8 degrés supplémentaires en été. Dans cette ville, la sécheresse augmentera de 20,1%. Le climat sera le même que dans la région des Pouilles, en Italie.

“Dans 50 ans, les villes de l’hémisphère nord ressembleront beaucoup plus aux villes du sud. Tout se déplace vers l’équateur en termes de climat à venir. Plus on se rapproche de l’équateur, moins les climats de régions comme l’Amérique centrale, le sud de la Floride et le nord de l’Afrique correspondent à la réalité. Aucun endroit sur Terre n’est représentatif de ce que seront ces régions à l’avenir”, alerte Matthew Fitzpatrick.

En réalisant cette carte, le chercheur espère éveiller les consciences et faire comprendre la gravité de la situation. Au total, 40 581 villes sont répertoriées sur cette carte. De quoi se rassurer… ou pas.