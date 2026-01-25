La ville la plus peuplée au monde est en train de s'enfoncer sous terre et pourrait disparaître

À cause du réchauffement climatique et de la surpopulation, la ville la plus grande et la plus peuplée au monde est en danger. Le sol s’effrite et elle s’effonde de plus en plus sous terre.

Certaines villes dans le monde sont connues pour être très peuplées. C'est le cas de Tokyo, la capitale du Japon, où encore de New Delhi, en Inde, qui regroupent des millions d'habitants.

Mais savez-vous quelle est la ville la plus peuplée au monde ? Il s’agit d'une capitale qui regroupe près de 11 millions d’habitants et dont la surface est de 664 km2. Cependant, cette surpopulation n’est pas sans conséquence car l’agglomération est menacée.

Il s'agit de la ville de Jakarta, capitale de l'Indonésie. Là-bas, le sol s’effondre de plus en plus et la ville s’enfonce sous terre. La raison principale est le manque d’eau potable. Les habitants sont obligés de creuser des puits illégaux pour pomper des nappes phréatiques. Ainsi, le sol s’assèche et s’effondre, d’autant plus qu’il y a de plus en plus de constructions dans la ville comme des centres commerciaux et des immeubles, qui alourdissent le sol.

40% de Jakarta est sous le niveau de la mer

Les sols de Jakarta ne peuvent pas se régénérer en eau car 97% de la ville est recouverte de béton et d’asphalte. Comme l'explique L'Internaute, l’eau de pluie n’est pas absorbée dans le sol et stagne à la surface, ce qui empêche la reconstitution des nappes phréatiques.

Chaque année, le sol s’affaisse de plusieurs centimètres. En plus de cela, la ville est menacée par la montée des eaux qui pourrait gagner 2 à 4 centimètres par an. Selon Ouest-France, ce danger est déjà visible puisque 40% de Jakarta se trouve sous le niveau de la mer, notamment dans les quartiers au nord, où le sol s’est affaissé sur 20 centimètres. Sur ce territoire, un grand mur de béton a été construit pour limiter les inondations, qui sont de plus en plus intenses.

Un tiers de Jakarta pourrait disparaître

Si rien ne change, les conséquences pourraient être dramatiques puisqu’un tiers de la capitale pourrait disparaître d’ici 2050. Des digues et des systèmes de défense ont été créés pour préserver la ville.

En plus de cela, les autorités souhaitent créer une nouvelle capitale baptisée Nusantara, sur l’île de Bornéo, à plus de 1 200 kilomètres de Jakarta. Cependant, ce projet ne devrait pas être fini avant 2045. Sera-t-il suffisant pour reloger tous les habitants et les sauver de l’effondrement de la ville ?