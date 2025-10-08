Coca-Cola a mis en place un distributeur qui donne de l'argent dans une université

Distributeur Coca-Cola inversé

La marque Coca-Cola teste un procédé dans une université européenne. Son distributeur inversé donne de l’argent aux étudiants.

Vous rêveriez de voir des distributeurs vous donner de la monnaie plutôt que des produits alimentaires ? Le procédé existe et il est d’ailleurs en phase d’essai en Écosse, dans l'université du New College Lanarkshire.

Ce procédé a été mis au point par l'organisation environnementale locale Keep Scotland Beautiful en collaboration avec Coca-Cola. Le géant américain a accepté de mettre un distributeur inversé à disposition des étudiants. Le principe est plutôt simple : les inciter à recycler leurs déchets.

Un distributeur pour inciter à recycler

Distributeur Coca-Cola inverséCrédit photo : Coca-Cola/ Keep Scotland Beautiful

Ce n’est pas un hasard si le distributeur est testé dans une université. En insérant leur canette vide ou leur bouteille en plastique dans la machine, le distributeur leur ‘offre’ un crédit de 20 pence, soit 0,23 centimes par emballage.

Il est vrai que cela semble peu. L’argent récolté permet cependant aux étudiants de pouvoir manger à la cantine du campus. De cette façon, chacun y trouve son compte. Y compris Coca-Cola qui aspire à changer ses habitudes sur le sujet.

Distributeur Coca-Cola inverséProcédé également mis en place en Inde. Crédit photo : Coca-Cola

« Donner aux étudiants la possibilité de vivre avec un système de consigne - qui fera bientôt partie du quotidien - nous permettra de voir concrètement comment les gens interagissent avec ces distributeurs inversés », a fait savoir Joe Padwick, représentant de Coca-Cola, au site The Manufacturer.

Cette initiative pourrait, à l’avenir, élargir son champ d’action. Il permettrait, à une plus grande échelle, d’encourager les consommateurs au recyclage en échange de crédit. Il pourrait également encourager les fabricants à opter pour des matériaux recyclés et recyclables. Un projet similaire est d’ailleurs déjà en place en Inde.

En France, par exemple, le tri est en augmentation avec une moyenne nationale de 72 kg de déchets triés par personne en 2023, selon les chiffres de Citeo. Ce distributeur inversé pourrait-il faire la différence ?

