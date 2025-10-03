Boire un verre de Coca-Cola réduit votre espérance de vie de 12 minutes, révèle une nouvelle étude

Les scientifiques mettent en garde contre la consommation de certains aliments qui impactent la santé et réduisent l’espérance de vie. Ils dressent une liste.

On sait depuis longtemps que notre alimentation joue un rôle essentiel pour notre santé. Ainsi, certains aliments sont fortement déconseillés. Il s’agit le plus souvent des aliments transformés.

Les chercheurs Katerina Stylianou et Olivier Jolliet de l’Université du Michigan ont analysé la composition d’aliments divers et variés. Leur composition a permis aux chercheurs de calculer les avantages et les impacts sur ceux qui les consomment.

Grâce à cette découverte, le duo a mis au point un « indice nutritionnel de santé » capable de détailler le nombre exact de minutes de vie qui peuvent être gagnées ou perdues par chaque portion d’aliment.

Augmenter son espérance de vie avec ce que l’on met dans son assiette

Katerina Stylianou et Olivier Jolliet ont publié leurs résultats dans la revue The Conversation. Ils expliquent avoir basé leur indice sur une vaste étude épidémiologique (Global Burden of Disease) qui détermine les risques et bénéfices d’aliments liés à trois facteurs : environnementaux, métaboliques et comportementaux.

Après avoir adapté ces données au niveau des aliments analysés, les chercheurs ont pris en compte 6000 estimations de risques liés à l’âge et au sexe. Ils sont ensuite parvenus à établir une échelle de l'impact d’un aliment sur la durée de vie.

Sans réelle surprise, les aliments qui vous aident à augmenter votre durée de vie sont principalement les noix et les graines. Une portion de 30 grammes permet un gain de 25 minutes de vie en bonne santé chaque jour, révèle l’étude.

À l’inverse, l’étude met en garde contre les sodas, notamment le Coca-Cola. Un verre de ce breuvage raccourcit votre vie de 12 minutes. Il en est de même pour la viande transformée que l’on retrouve dans les hot-dogs et qui peut vous coûter 36 minutes de vie en bonne santé. Plus concrètement, vous amenuisez vos chances de rester en bonne santé plus longtemps ainsi que votre espérance de vie si vous consommez régulièrement ces aliments.

Bien sûr, il n’est pas question de se priver mais de consommer les choses avec modération. Olivier Jolliet recommande ainsi de remplacer 10% de votre apport calorique en viande et aliments transformés par des céréales, des légumes ou des fruits de mer. Ce petit changement peut vous faire gagner 48 minutes de vie chaque jour.