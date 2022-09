Des étudiants ont créé un filet de pêche biodégradable afin de limiter la pollution plastique dans les océans

Trois étudiants ont créé un filet de pêche naturel et 100% biodégradable, dans le but de limiter la pollution plastique dans les océans. Leur projet a été récompensé dans un concours parrainé par Mike Horn.

Victor Le Chevalier, Jonathan Benguigui et William Fleith sont en école de commerce à Lyon et ont créé un projet innovant. Les trois étudiants ont conçu un filet de pêche biodégradable qui mettrait seulement un an à se dégrader en mer, contre 600 ans pour un filet de pêche synthétique.

« Le projet, BioNet, que nous avons développé dès le mois de janvier 2022, consiste à remplacer le filet synthétique par un filet de fibres biodégradables », a expliqué Victor Le Chevalier.

Crédit photo : @bionet_pangaeax

Le filet proposé par les trois étudiants est composé de chanvre, une matière naturelle et 100% biodégradable.

Limiter la pollution dans les océans

Avec cette invention, le but des étudiants est de remplacer les filets de pêche synthétiques et de limiter la pollution dans les océans. Chaque année, on trouve 640 000 tonnes de déchets dans le fond des océans, provenant du matériel de pêche perdu en mer.

« En quelques années, on a pu observer l’augmentation des débris de filets de pêche, a déclaré Victor. Moi-même, seul, en une heure, je les ai estimés à un tiers des déchets plastiques ramassés sur la plage. »

Crédit photo : @bionet_pangaeax

Pour promouvoir leur innovation, les trois étudiants ont présenté leur filet de pêche au concours Pangeae X, parrainé par le célèbre aventurier Mike Horn. Le vendredi 16 septembre, ils ont finalement remporté le premier prix. Les étudiants ont gagné une bourse de 10 000 euros, qui leur permettra de lancer leur projet.

Par la suite, les trois étudiants souhaitent développer leurs filets biodégradables et les tester avec des pêcheurs locaux. Ils ont également remporté une expédition au Groenland à bord du bateau de Mike Horn, qui aura lieu en mars prochain.