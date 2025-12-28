Des scientifiques ont découvert un incroyable «oxygène sombre» à 4 000 mètres sous le niveau de la mer

Et si l’oxygène n’était pas produit par les êtres vivants mais par des roches situés dans les profondeurs de la mer ? C’est ce que révèle une nouvelle étude surprenante.

Les océans regorgent de mystères et nous ignorons encore beaucoup de choses sur ce qu’il se cache dans les profondeurs. En 2022, des scientifiques ont fait une incroyable découverte à 3 000 kilomètres de profondeur dans l’Océan Pacifique, mais ce n’est pas tout. Récemment, l’Association écossaise pour les sciences marines (SAMS) a fait une autre découverte encore plus bouleversante.

Crédit photo : iStock

Les chercheurs de l’association ont effectué des prélèvements entre Hawaï et la cote ouest du Mexique, dans l’océan Pacifique. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Geoscience.

Une découverte à 4 000 mètres de profondeur

Dans les abysses, à 4 000 mètres sous le niveau de la mer, les chercheurs ont découvert des nodules polymétalliques, des amas rocheux de la taille d’une pomme de terre qui contiennent des gisements de nickel, de manganèse, de cuivre, de zinc et de cobalt. Ces métaux sont essentiels pour fabriquer des batteries nécessaires à l’avenir, comme celles des batteries électriques, pour fournir une énergie verte.

“Le taux d’oxygène augmentait dans l’eau au-dessus des sédiments, dans le noir complet et donc sans photosynthèse. La vie aurait pu commencer ailleurs que sur la terre ferme et près de la surface de l’océan.”, a déclaré Andrew Sweetman, écologistes spécialisé dans les grands fonds marins, au Monde.

De l'oxygène dans les profondeurs

En plus de cela, les chercheurs ont remarqué que ces roches sont capables de produire de “l’oxygène sombre”. Alors qu’on ne trouve aucune lumière à cet endroit, il y aurait bien de l’oxygène à 4 000 mètres de profondeur. Comme le précise Le Monde, cet oxygène ne viendrait pas des organismes vivants mais de ces galets pas comme les autres.

Crédit photo : iStock

Cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension de l’origine de notre vie sur Terre.

“Pour que la vie aérobie puisse apparaître sur Terre, il fallait de l'oxygène. Or, nous pensions jusqu'à présent que l'oxygène terrestre provenait d'organismes photosynthétiques. Mais nous savons maintenant que de l'oxygène est produit dans les profondeurs marines, où règne l'obscurité. Il nous faut donc, à mon avis, réexaminer des questions telles que : où la vie aérobie a-t-elle pu commencer ?” a expliqué Andrew Sweetman, écologiste des grands fonds marins, dans un communiqué relayé par Popular Mechanics.

Un vrai bouleversement dans notre compréhension du monde.