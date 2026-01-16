Une « vague tueuse » de 6 mètres de haut surprend les baigneurs d'une plage bondée, tuant une personne

Ce lundi 12 janvier, la journée à la plage de Santa Clara del Mar, en Argentine, a viré au drame lorsqu’une vague de 6 mètres, soudainement apparue, a surpris les baigneurs, faisant 1 mort et 35 blessés.

Elles sont appelées les “vagues tueuses” pour ne laisser aucune ambiguïté sur le danger qu’elles représentent. Scientifiquement, elles sont considérées comme des tsunamis météorologiques, redoutés pour leur aspect imprévisible. Parce qu’effectivement, rien ne laissait présager qu’un tel phénomène puisse se produire, ce lundi 12 janvier, sur une plage de Santa Clara del Mar, dans la province de Buenos Aires en Argentine.

En plein après-midi, sur une plage bondée, des dizaines de baigneurs s’amusaient dans les vagues, sous l'œil de nombreux badauds. Soudainement, une vague de 6 mètres de haut s’est formée et a piégé les baigneurs, comme le confie un témoin de la scène au média argentin Infobae :

« La marée est descendue très vite, et on n’aurait jamais imaginé une telle vague »

Crédit photo : Fundacion Colsecor

L’une des victimes, sauvée des eaux, a livré un témoignage glaçant de ce moment de terreur naturelle :

« J’étais dans l’eau avec ma femme, et soudain j’ai dit : “Attention !”, car la marée était très basse. Cinq secondes plus tard, une vague énorme est apparue, une que je n’avais jamais vue. J’ai eu peur, car je ne la voyais plus. Nous avons tourné sur nous-mêmes dans l’eau pendant une éternité. Dès que je suis sorti, je me suis précipité vers ma femme. “Ça va ?” lui ai-je demandé. J’ai alors vu tout le monde terrifié ».

Un phénomène rare mais imprévisible

En effet, le bilan est lourd : 35 blessés et un mort. Ce dernier, du nom de Yair Amir Manno Nunez, est un jeune Argentin de 29 ans et installé en France depuis huit ans où il était cavalier. La victime a été violemment projetée contre des rochers, puis emportée par le courant.

Responsable de la sécurité de la plage, Andrea Lezcano assure que rien ne laissait présager l’arrivée d’une telle vague.

« Cela ne s’était jamais produit sur notre littoral. C’était inattendu, la mer était calme et il faisait plus de 30 °C. C’était une vague soudaine, comme une poussée d’eau ».

Crédit photo : iStock

D’après Frederico Isla, géologue et docteur en sciences naturelles, interrogé par le média argentin, cette vague n’est pas considérée comme un tsunami. Ainsi, elle ne s’est pas produite après une activité sismique mais après un changement brutal de la direction du vent. Le phénomène, courant dans la région, a entraîné une marée météorologique, c’est-à-dire une hausse soudaine et localisée du niveau de la mer.

Ces vagues particulièrement dangereuses sont rares mais pas complètement exceptionnelles sur les côtes argentines. La dernière en date remontait à il y a “deux ou trois ans”, en pleine nuit et n’avait, donc, occasionné aucune victime.