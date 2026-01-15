Elle meurt dévorée par un grand requin blanc de 6 mètres, sous les yeux horrifiés de ses enfants

En Australie, une mère de famille a été tuée par un requin blanc géant devant ses enfants. Une attaque d’une violence inouïe qui a choqué le pays.

Le 3 mars 1985, une plage australienne a été le théâtre d’une scène sanglante semblant tout droit sortie du long-métrage mettant en scène un grand requin blanc mangeur d’hommes.

Shirley Ann Durdin, 33 ans, a été dévorée par un squale gigantesque alors qu’elle plongeait à la recherche de coquilles Saint-Jacques au large de Peake Bay, en Australie-Méridionale.

Cette attaque s’est déroulée sous les yeux terrifiés de ses enfants, rapporte le Daily Mirror.

Crédit Photo : DR

Elle meurt dévorée par un requin gigantesque

Les faits se sont déroulés dix ans après la sortie du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Ce jour-là, Shirley nageait seule dans l’océan lorsque celle-ci a soudainement été entraînée sous l’eau par un grand requin blanc long de six mètres.

Cet horrible incident s’est déroulé très vite. Le prédateur a déchiqueté sa victime en deux avec sa puissante mâchoire, ce qui a provoqué une mare de sang.

Crédit Photo : iStock

Selon nos confrères britanniques, il ne restait de la mère de famille qu’un torse décapité, qui fut ensuite dévoré par le requin avant de disparaître dans les profondeurs. Ses enfants furent témoins de cette scène effroyable depuis le rivage, à seulement 150 mètres du lieu de l’attaque.

De son côté, son époux a voulu plonger dans l’eau, mais celui-ci en a été empêché par des passants.

Ce qui rend cette affaire si inhabituelle, c'est qu'il s'agit de l'un des rares cas où un grand requin blanc a tué et dévoré un être humain.

Une attaque qui a traumatisé la population

Cet événement glaçant a eu un impact sur la population locale. Les habitants n’osaient plus se baigner. Certains d’entre eux ont réclamé l’abattage des requins pour éviter une nouvelle attaque.

À l’époque, des experts ont averti que cette pratique ne rendrait pas la zone plus sûre, et qu’elle pouvait avoir un effet négatif sur l’écosystème. Peu après le drame, les autorités ont fouillé la zone à la recherche du corps de Shirley, mais n’ont découvert qu’une seule palme de natation.

Crédit Photo : iStock

Cette histoire glaçante a connu un regain d’attention sur les réseaux sociaux après la diffusion de plusieurs vidéos Youtube relatant la tragédie. Un récit qui a bouleversé les internautes.

Une personne a commenté :

« C'est absolument horrible ! Cette pauvre femme et ses proches, en particulier son mari. Je serais traumatisé à vie et ferais probablement des cauchemars pour toujours ».

Une autre a écrit :

« Imaginez être témoin d'une telle scène, sans parler du fait qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou de votre conjoint ! Pauvre mari, qui doit vivre avec un acte aussi horrible (…) ».

Une troisième a ajouté :

« C'est une histoire qui m'a toujours marquée. Probablement l'attaque la plus horrible dont j'ai jamais entendu parler ».

La mort de Shirley Ann Durdin a marqué la première rencontre mortelle avec un requin dans les eaux de l'Australie-Méridionale depuis 1974, année où un grand requin blanc a pris la vie du plongeur Terry Manuel, âgé de 26 ans.